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Владимир Зеленский заявил, что Украина останется в международно признанных границах
Источник материала: ОНТ
Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление Владимира Путина, останется в границах, признанных международным сообществом,
Президент Украины также подчеркнул, что своим решением российский лидер в одностороннем порядке разорвал минские договоренности и легализовал размещение войск РФ в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.
Официальный Киев инициировал проведение саммита «нормандской четверки» и экстренное заседание ОБСЕ.
Ранее Зеленский
Владимир Путин во время
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Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление Владимира Путина, останется в границах, признанных международным...
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