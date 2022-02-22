Владимир Зеленский заявил, что Украина останется в международно признанных границах

Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление Владимира Путина, останется в границах, признанных международным сообществом, передает «РБК».

Президент Украины также подчеркнул, что своим решением российский лидер в одностороннем порядке разорвал минские договоренности и легализовал размещение войск РФ в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.

«Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», – прокомментировал Зеленский решение Путина о признании ДНР и ЛНР.

Официальный Киев инициировал проведение саммита «нормандской четверки» и экстренное заседание ОБСЕ.

Ранее Зеленский сообщил , что обсудил признание ДНР и ЛНР с Байденом и планирует разговор с Джонсоном.

Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля заявил, что признает независимость ДНР и ЛНР.

Фото: depositphotos.com

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