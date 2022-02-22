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Стартует досрочное голосование по проекту обновленной Конституции

22.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовность номер один. Сегодня ровно в 10 утра по всей стране откроются участки для досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Основной Закон. Предстоящий референдум – без преувеличения – одно из главных политических событий этого года.

Масштабное предварительное обсуждение новаций Конституции прошло по всей стране и продемонстрировало: белорусы как никогда вовлечены в общественно-политические процессы и готовы выразить свое мнение, какой они хотят видеть свою страну и какими ценностями они дорожат.

Свое мнение белорусы высказывали на диалоговых площадках. Активно к информационной компании подключились профсоюзы. Это самая массовая общественная организация в стране, объединяющая более четырех миллионов человек. Проведено сотни встреч в трудовых коллективах. Ожидания людей понятны: стабильность и социальные гарантии – все это предусмотрено в новой редакции основного закона.

Четко проведена и организационная подготовка: напечатаны более 7 миллионов бюллетеней, бланки пересчитаны, урны на местах, а избирателям разосланы приглашения. А также подробно разъяснены правила голосования. Важно корректно заполнить бюллетень. В бланке два варианта ответа и один вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции?». При одобрении нужно поставить любой знак в квадрате под словом «за», а при несогласии отметку в квадрате под словом «против». Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень признают недействительным. Кабинки для голосования будут без шторок ради эпидемиологической безопасности избирателей. С собой необходимо взять паспорт или ID-карту. Также подойдет военный или студенческий билет, пенсионное, водительское или служебное удостоверение. Главное, не остаться в стороне и внести личный вклад в формирование будущего – это и есть цель референдума и гражданский долг каждого белоруса.

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Готовность номер один. Сегодня ровно в 10 утра по всей стране откроются участки для досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Основной Закон....
 
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