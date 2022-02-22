Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГБ ликвидировал 46 экстремистских чатов. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош, сообщает БЕЛТА.

По словам Андрея Яроша, в сети чата "97%" было зарегистрировано более 62 тыс. аккаунтов.

"Комитетом государственной безопасности 27 января проведена масштабная, одномоментная, но не самая сложная операция в информационном пространстве. Она получила название "Зима на дворе". Комитетом была осуществлена зачистка 46 чатов сети "97%". Всего в ней было зарегистрировано свыше 62 000 аккаунтов, из которых 34 230 были удалены нами безвозвратно. В результате операции ликвидирован деструктивный источник информации, установлены все без исключения пользователи чатов, а также порядка 20 администраторов. Кроме того, мы дополнительно подтвердили подконтрольность беглых центров в Варшаве и Литве иностранным спецслужбам. Мы начали с "Минска 97%" и "Чата 97%" - самых больших чатов - и полностью их ликвидировали", - рассказал официальный представитель КГБ.-0-