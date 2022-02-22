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Пожар произошел на территории Молодечненской ЦРБ
Источник материала: БелТА
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на территории Молодечненской ЦРБ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"21 февраля в 10.45 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании гаража на территории Молодечненской ЦРБ. В результате пожара в гаражном боксе уничтожен автомобиль скорой медицинской помощи "Газель" (2006 года выпуска), закопчены стены и потолок", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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