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Пожар произошел на территории Молодечненской ЦРБ

22.02.2022 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на территории Молодечненской ЦРБ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"21 февраля в 10.45 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании гаража на территории Молодечненской ЦРБ. В результате пожара в гаражном боксе уничтожен автомобиль скорой медицинской помощи "Газель" (2006 года выпуска), закопчены стены и потолок", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 
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