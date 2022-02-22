РРБ-Банк празднует день рождения

Источник материала: Myfin



Фото: yandex.by

Февраль 2021

Клиентам представили обновленную линейку по большинству международных платежных карточек Visa РРБ-Банка с необычным дизайном: меткими фразами, развивающими идею скоростного слогана банка:



Живи быстро, успей много!

Не жди завтра, ведь есть СЕГОДНЯ!

Устал идти - беги!

Деньги никогда не спят!

Банк «заговорил» с потребителем, заставляя его посмотреть глубже на жизнь, не только на ее финансовую составляющую. Кроме обновленного дизайна, банк также существенно снизил тарифы по всем банковским платежным картам.



Апрель 2021

Банк в апреле сообщил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что с 1 мая 2021 года вступает в силу новый пакет услуг «Полное обнуление» для клиентов, впервые открывших текущие (расчетные) банковские счета в РРБ-Банке, а также для клиентов, с момента закрытия счетов которых прошло не менее 6 месяцев. Пакет услуг «Полное обнуление» предназначен для субъектов хозяйствования независимо от их вида деятельности и отраслевой принадлежности.

Май 2021

Банк предложил держателям карточек Visa Platinum и Visa Infinite всего за 1 руб./мес. годовой доступ к 150 телеканалам и библиотеке рейтинговых фильмов от киностудий Disney, Paramount, Sony, Warner Bros, Universal. Акция действовала с мая до конца декабря 2021 года.

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20 мая в ТРЦ «Спектр» в г. Бобруйск (пр-т Строителей, 58) открылся пункт обмена валют РРБ-Банка.

Июнь 2021

Открылись пункты обмена валют банка в Минске (ул. Жиновича, 1), в Бресте (ул. Московская, 328) и Гомеле (пр.Речицкий, 62а).

Июль 2021

Банк модернизирует способ получения ПИН-кода по банковским платежным карточкам. При оформлении карточки в РРБ-Банке вместо бумажного конверта клиенты начали получать ПИН-код с помошщью SMS-сообщения на номер мобильного телефона (получение ПИН-кода посредством SMS-сообщения недоступно для неперсонализированных и корпоративных карточек).

Сентябрь 2021

Пункты обмена валют открылись в Минске и Гродно по адресам:

г. Минск, пр-т Дзержинского, 91 (ТЦ АЛМИ)

г. Гродно, ул.Огинского, 22.

г. Гродно, ул. Кабяка, 13.

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Банк обновил сервис для Р2Р-переводов для банковских платежных карточек. Теперь зачисления денежных средств по номеру банковской платежной карточки РРБ-Банка осуществляется без комиссии, сообщили в банке. Снижен тариф для осуществление переводов между другими банковскими платежными карточками других банков до 1,5% (минимум 1 рубль). Добавлена возможность осуществления перевода денежных средств по номеру мобильного телефона.



Октябрь 2021

В банке стала доступна для заказа карточка Visa Classic с индивидуальным дизайном. Задумки по дизайну можно воплотить на лицевой стороне карточки. В галерее для клиента доступны красочные варианты изображений.

Ноябрь 2021

Банк представил карточный продукт BUY&GET на базе премиальной карточки Visa Gold с возможностью получения money-back до 5%.

Декабрь 2021

Возобновил работу пункт обмена валют №1 в Минске по адресу: ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo).

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В пакеты услуг РРБ-Банка была включена услуга «Конструктор сайтов Базовый» по созданию сайта-визитки, позволяющая клиентам создать его самостоятельно и бесплатно. Банк провел эту работу с партнером ActiveCloud.

Январь 2022

Банк открыл РРБ-ХАБ - новую бизнес-площадку, созданную не только для обслуживания юридических лиц и предпринимателей, но и для коворкинга, обучения и общения.

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Банк представил новое мобильное приложение RRB.PRO, которое позволяет:

управлять финансами в режиме реального времени,

совершать платежи в любой валюте,

отправлять в банк различные типы документов,

повторно совершать платежи и создавать документы из шаблонов,

подписывать документы при помощи SMS-кода,

контролировать списание и поступление денежных средств по счетам и выполнять ряд других функций.

Февраль 2022

РРБ-Банк совместно с ООО «Юрспектр» предложил новую услугу по проверке договоров на наличие в них существенных условий и выявлению противоречий для повышения эффективности и скорости работы.

С помощью сервиса contract.by можно анализировать договоры поставки, купли продажи и совместного оказания услуг, получать ссылки на действующие нормы законодательства. Как сообщили в банке, пока что сервис будет доступен всем желающим, а в дальнейшем, с расширением функционала, только клиентам РРБ-ХАБа.

