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РРБ-Банк празднует день рождения
Источник материала: Myfin
Февраль 2021
Клиентам представили
обновленную линейку по большинству
международных платежных карточек Visa РРБ-Банка с необычным дизайном: меткими
фразами, развивающими идею скоростного
слогана банка:
Банк «заговорил» с потребителем,
заставляя его посмотреть глубже на
жизнь, не только на ее финансовую
составляющую. Кроме обновленного
дизайна, банк также существенно снизил
тарифы по всем банковским платежным
картам.
Апрель 2021
Банк в апреле сообщил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, что с 1 мая 2021 года вступает в силу новый пакет услуг «Полное обнуление» для клиентов, впервые открывших текущие (расчетные) банковские счета в РРБ-Банке, а также для клиентов, с момента закрытия счетов которых прошло не менее 6 месяцев. Пакет услуг «Полное обнуление» предназначен для субъектов хозяйствования независимо от их вида деятельности и отраслевой принадлежности.
Май 2021
Банк предложил держателям карточек Visa Platinum и Visa Infinite всего за 1 руб./мес. годовой доступ к 150 телеканалам и библиотеке рейтинговых фильмов от киностудий Disney, Paramount, Sony, Warner Bros, Universal. Акция действовала с мая до конца декабря 2021 года.
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20 мая в ТРЦ «Спектр» в г. Бобруйск (пр-т Строителей, 58) открылся пункт обмена валют РРБ-Банка.
Июнь 2021
Открылись пункты обмена валют банка в Минске (ул. Жиновича, 1), в Бресте (ул. Московская, 328) и Гомеле (пр.Речицкий, 62а).
Июль 2021
Банк модернизирует способ получения ПИН-кода по банковским платежным карточкам. При оформлении карточки в РРБ-Банке вместо бумажного конверта клиенты начали получать ПИН-код с помошщью SMS-сообщения на номер мобильного телефона (получение ПИН-кода посредством SMS-сообщения недоступно для неперсонализированных и корпоративных карточек).
Сентябрь 2021
Пункты обмена валют открылись в Минске и Гродно по адресам:
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Банк обновил
сервис для Р2Р-переводов для банковских
платежных карточек. Теперь зачисления
денежных средств по номеру банковской
платежной карточки РРБ-Банка осуществляется
без комиссии, сообщили в банке. Снижен тариф для
осуществление переводов между другими
банковскими платежными карточками
других банков до 1,5% (минимум 1 рубль).
Добавлена возможность осуществления
перевода денежных средств по номеру
мобильного телефона.
Октябрь 2021
В банке стала доступна для заказа карточка Visa Classic с индивидуальным дизайном. Задумки по дизайну можно воплотить на лицевой стороне карточки. В галерее для клиента доступны красочные варианты изображений.
Ноябрь 2021
Банк представил карточный продукт BUY&GET на базе премиальной карточки Visa Gold с возможностью получения money-back до 5%.
Декабрь 2021
Возобновил работу пункт обмена валют №1 в Минске по адресу: ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo).
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Январь 2022
Банк открыл РРБ-ХАБ - новую бизнес-площадку, созданную не только для обслуживания юридических лиц и предпринимателей, но и для коворкинга, обучения и общения.
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Февраль 2022
РРБ-Банк совместно с ООО «Юрспектр» предложил новую услугу по проверке договоров на наличие в них существенных условий и выявлению противоречий для повышения эффективности и скорости работы.
С помощью сервиса
contract.by можно анализировать договоры
поставки, купли продажи и совместного
оказания услуг, получать ссылки на
действующие нормы законодательства. Как сообщили
в банке, пока что сервис будет
доступен всем желающим, а в
дальнейшем, с расширением функционала, только клиентам
РРБ-ХАБа.
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