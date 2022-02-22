Теракт в Донецке – погибли три человека

Источник материала: ОНТ

Очередной теракт в Донецке произошел этой ночью, сообщают российские СМИ. Украинские диверсанты подорвали гражданский автомобиль – погибли три человека.

Произошло это на трассе Донецк-Горловка – диверсанты заложили там два самодельных взрывных устройства. Вместо военного автомобиля, подорвали гражданский.

Тем временем наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рекордное количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона продолжала ночью артиллерийские и минометные обстрелы, но интенсивность ударов снизилась после признания президентом России независимости ДНР и ЛНР, сообщают местные СМИ. Население вышло на улицы, дабы отпраздновать это значимое событие.

Накануне поздно вечером Россия признала Донецкую и Луганские народные республики. Стороны подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе, в сфере военной обороны.

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