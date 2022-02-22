Источник материала: ОНТ

Космический мастер! Народный художник Беларуси Иван Миско отмечает 90-летний юбилей!

Большую часть жизни скульптор посвятил теме Вселенной. Среди его работ – бюсты Юрия Гагарина, Петра Климука, Владимира Коваленка и других, а также и скульптурные композиции, посвященные космосу. Художник разработал ряд памятных медалей, плакеток, памятных знаков в честь юбилеев полетов. Работы Ивана Миско хранятся в фондах ведущих белорусских музеев, а также в Музее Звездного городка в Москве. С юбилеем Ивана Миско поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что мастер внес большой личный вклад в популяризацию белорусской культуры.

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