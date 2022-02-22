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Лукашенко подписал распоряжение о назначении президентских стипендий
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении стипендий аспирантам,
Согласно документу, в 2022 году президентские стипендии получат 70 аспирантов, которые выполняют диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении стипендий аспирантам, передает Telegram-канал «ПУЛ Первого» Согласно документу, в 2022 году президентские...
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