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Лукашенко подписал распоряжение о назначении президентских стипендий

22.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал распоряжение о назначении президентских стипендий

Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении стипендий аспирантам, передает Telegram-канал «ПУЛ Первого»

Согласно документу, в 2022 году президентские стипендии получат 70 аспирантов, которые выполняют диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

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Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении стипендий аспирантам, передает Telegram-канал «ПУЛ Первого» Согласно документу, в 2022 году президентские...
 
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