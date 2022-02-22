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СМИ заподозрили Миллу Йовович в четвертой беременности

22.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ заподозрили Миллу Йовович в четвертой беременности

Актриса и модель Милла Йовович заинтриговала поклонников и журналистов нарядом, который, по слухам, скрывал округлившийся живот звезды, пишет Daily Mail.

Йовович и ее супруг Пол Андерсон посетили мероприятие Prada, и это было первое появление знаменитой пары за долгое время. Наряд, в котором блистала актриса на этом вечере и вызвал слухи о беременности.



Однако ни сама Милла Йовович, ни ее супруг информацию о пополнении в семье не подтвердили.

Фото: Instagram, Twitter

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Актриса и модель Милла Йовович заинтриговала поклонников и журналистов нарядом, который, по слухам, скрывал округлившийся живот звезды, пишет Daily Mail. Йовович и ее...
 
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