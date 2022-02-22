СМИ заподозрили Миллу Йовович в четвертой беременности

Источник материала: ОНТ

Актриса и модель Милла Йовович заинтриговала поклонников и журналистов нарядом, который, по слухам, скрывал округлившийся живот звезды, пишет Daily Mail.

Йовович и ее супруг Пол Андерсон посетили мероприятие Prada, и это было первое появление знаменитой пары за долгое время. Наряд, в котором блистала актриса на этом вечере и вызвал слухи о беременности.









Однако ни сама Милла Йовович, ни ее супруг информацию о пополнении в семье не подтвердили.

Фото: Instagram, Twitter

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