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Сотрудники МВД организовали экскурсию для детей в хаски-парк

22.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один из примеров профилактической работы с трудными подростками, которая приносит результаты. Необычную и познавательную экскурсию для детей организовали сотрудники МВД.

Инспекция по делам несовершеннолетних Фрунзенского района Минска пригласила подопечных в Хаски-парк. Предварительно убедившись в безопасности общения с собаками. Животные настроены дружелюбно, а для детей такое общения стало отличным досугом. Инспекторы постоянно работают с непростыми подростками и знают, как им порой необходимы положительные эмоции. В завершение экскурсии гостям предложили угощение – горячий чай и конфеты.

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Теги: Минск
 
 
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Один из примеров профилактической работы с трудными подростками, которая приносит результаты. Необычную и познавательную экскурсию для детей организовали...
 
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