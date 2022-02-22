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Сотрудники МВД организовали экскурсию для детей в хаски-парк
Источник материала: ОНТ
Один из примеров профилактической работы с трудными подростками, которая приносит результаты. Необычную и познавательную экскурсию для детей организовали сотрудники МВД.
Инспекция по делам несовершеннолетних Фрунзенского района Минска пригласила подопечных в Хаски-парк. Предварительно убедившись в безопасности общения с собаками. Животные настроены дружелюбно, а для детей такое общения стало отличным досугом. Инспекторы постоянно работают с непростыми подростками и знают, как им порой необходимы положительные эмоции. В завершение экскурсии гостям предложили угощение – горячий чай и конфеты.
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Один из примеров профилактической работы с трудными подростками, которая приносит результаты. Необычную и познавательную экскурсию для детей организовали...
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