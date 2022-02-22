Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

В Московскую область прибыл поезд с первыми беженцами из Донецка и Луганска. Тысячу человек разместят в шести регионах Подмосковья.

Пожилые люди, женщины и дети, прибывшие из ДНР и ЛНР, покидают вагоны и отправляются в места размещения. Приезжих сопровождают волонтеры.

По имеющейся информации, эвакуированных разместят в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. При необходимости, людям будет предоставлена медицинская помощь, детей оформят в детские сады и школы.

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