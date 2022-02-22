﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье

22.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Московскую область прибыл поезд с первыми беженцами из Донецка и Луганска. Тысячу человек разместят в шести регионах Подмосковья.

Пожилые люди, женщины и дети, прибывшие из ДНР и ЛНР, покидают вагоны и отправляются в места размещения. Приезжих сопровождают волонтеры. 

По имеющейся информации, эвакуированных разместят в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. При необходимости, людям будет предоставлена медицинская помощь, детей оформят в детские сады и школы.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Московскую область прибыл поезд с первыми беженцами из Донецка и Луганска. Тысячу человек разместят в шести регионах Подмосковья. Пожилые люди, женщины и дети,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС без анонса расширил санкции в отношении двух белорусских банков
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by