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Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Подмосковье
Источник материала: ОНТ
В Московскую область прибыл поезд с первыми беженцами из Донецка и Луганска. Тысячу человек разместят в шести регионах Подмосковья.
Пожилые люди, женщины и дети, прибывшие из ДНР и ЛНР, покидают вагоны и отправляются в места размещения. Приезжих сопровождают волонтеры.
По имеющейся информации, эвакуированных разместят в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. При необходимости, людям будет предоставлена медицинская помощь, детей оформят в детские сады и школы.
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В Московскую область прибыл поезд с первыми беженцами из Донецка и Луганска. Тысячу человек разместят в шести регионах Подмосковья. Пожилые люди, женщины и дети,...
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