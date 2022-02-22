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В Минске обсудили проблему вовлечения молодежи в наркотрафик

22.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоп наркотики! В столице прошел круглый стол посвященный проблеме вовлечения молодежи в наркосбыт.

Представители правоохранительного блока, судебной и образовательной систем, а также студенты столичных вузов обсудили одну из самых непростых общественных проблем.

На онлайн-связь с участниками вышли осужденные, которые лишились свободы по статьям, связанным с наркопреступлениями. Девушки рассказали свои истории и предупредили молодежь о том, чем заканчивается поиск «легких денег» и удовольствий. Несмотря на такие примеры, статистика преступлений, связанны с наркотиками, вызывает у специалистов тревогу.

На встрече обсудили и новые формы работы с молодежью, обменялись мнениями по профилактике таких преступлений и подчеркнули роль родителей в решении проблемы.

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Стоп наркотики! В столице прошел круглый стол посвященный проблеме вовлечения молодежи в наркосбыт. Представители правоохранительного блока, судебной и...
 
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