ЕС без анонса расширил санкции в отношении двух белорусских банков

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Власти Евросоюза 18 февраля дополнили пакет санкционных мер, введенных в отношении Беларуси в июне прошлого года. Теперь список кредитных организаций, на операции с которыми наложены ограничения, пополнили еще два белорусских банка: «Банк развития» и «Банк Дабрабыт». Ранее в нем значились «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк» – ограничения на работу со всеми ними касаются возможности привлекать займы, а также осуществлять операции с ценными бумагами со сроком погашения более 90 дней.

Также в новом тексте были дополнены или уточнены некоторые положения, касающиеся импорта в ЕС углеводородов из Беларуси, а также расширены формулировки пунктов, относящихся к финансовому сектору.

В понедельник, 21 февраля, на введение Евросоюзом новых мер отреагировал белорусский МИД. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства нашей страны Анатолий Глаз обратил внимание на то, что такой шаг властей ЕС не был широко анонсирован, однако фактически является расширением санкций в отношении нашей страны, «хоть и присыпанным для маскировки некими техническими регламентами». Также, по мнению МИД Беларуси, нынешнее расширение санкций приведет к тому, что оспорить ограничения в отношении нашей страны в судебных органах Евросоюза теперь будет гораздо тяжелее.

Напомним, секторальные санкции по отношению к Беларуси власти ЕС ввели после посадки в минском аэропорту самолета компании Ryanair. Ограничения тогда коснулись торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и сырьем для производства табачных изделий, а также работы финансового сектора.

Еще больше новостей — в нашем Telegram-канале . Подпишись!