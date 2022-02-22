﻿ В Жлобине таксист сбил девушку, она в реанимации. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жлобине таксист сбил девушку, она в реанимации

22.02.2022 11:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине таксист сбил девушку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 21 февраля 25-летний водитель на автомобиле-такси "Фольксваген Поло" ехал по ул. Барташова райцентра. "Он не предоставил преимущество и совершил наезд на 26-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами доставили в реанимацию больницы.

В областной Госавтоинспекции напомнили водителям: подъезжая к остановочным пунктам, перекресткам и особенно к пешеходным переходам необходимо обязательно снижать скорость вплоть до остановки авто. "Это именно те участки дорог, где возможно внезапное появление пешеходов. Также не забывайте, что согласно ПДД вы обязаны предоставлять преимущество всем пешеходам, которые переходят проезжую часть по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходам также стоит быть внимательными и предусмотрительными", - подчеркнули в УГАИ.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшую с травмами доставили в реанимацию больницы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске обсудили проблему вовлечения молодежи в наркотрафик
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by