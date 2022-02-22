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Гомельчанка упала в двухметровый колодец

22.02.2022 12:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина упала в колодец, ей на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Просьба о помощи женщине 1970 года рождения на улице Ореховой поступила спасателям 21 февраля около 13.00. Как установлено, женщина пришла в гости к подруге. Когда шла по дворовой дорожке к дому, оступилась и упала в колодец глубиной около 2 м.

Работники МЧС помогли женщине выбраться. После осмотра работниками скорой медицинской помощи, выяснилось, что гостья не пострадала и в госпитализации не нуждалась.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Работники МЧС помогли женщине выбраться. После осмотра работниками скорой медицинской помощи, выяснилось, что гостья не пострадала и в госпитализации не...
 
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