Рынок акций в России обвалился сразу после открытия

Источник материала: Myfin



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Подешевели акции «Магнита» (-9,5%), «Газпрома» (-9,2%), «МТС» (-9%), «Сургутнефтегаза» (-7,4%), «Татнефти» (-7,2%), «Интер РАО» (-6,8%), АФК «Система» (-6,7%), «Норникеля» (-6,7%), «Московской биржи» (-6,5%), «ММК» (-6,1%), Сбербанка (-6%), Polymetal (-5,7%), «ЛУКОЙЛа» (-5,2%), «РусГидро» (-4,8%), «АЛРОСА» (-4,6%), «НЛМК» (-4,5%), «Русала» (-4,4%), ВТБ (-4,1%), «Яндекса» (-3,6%), «Полюса» (-3,5%), «Северстали» (-3,4%), «Аэрофлота» (-2,6%), «НОВАТЭКа» (-2,5%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-1,9%) и Сбербанка (-4,3%), расписки TCS Group Holding (-4%) и OZON (-2,7%).



Доллар США подрос до 79,98 руб./$1 (+0,2 рубля).



По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», падение российских акций, наблюдаемое в начале торгов во вторник, 22 февраля, обусловлено неприятием инвесторов рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР). Накануне вечером президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал соответствующий указ, в церемонии приняли участие главы обеих республик. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Азиатский рынок и США тоже в минусе

Во вторник индексы акций в Азии резко снижаются на геополитическом негативе (австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,35%, японский Nikkei 225 упал на 2,17%, китайский Shanghai Composite просел на 1,22%, гонконгский Hang Seng теряет 2,84%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 падает на 1,66%).

Нефтяной рынок во вторник растет на опасениях возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:09 МСК во вторник составила $96,85 за баррель (+1,53% и +1,98% в понедельник), апрельский фьючерс на WTI стоит $92,8 за баррель (+2,87% и -0,28% в понедельник).

Инвесторы также следят за переговорами по ядерной программе Ирана и оценивают вероятность скорого возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Если санкции с Тегерана будут сняты, страна сможет экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.