Громкое возвращение: джинсы и брюки с заниженной талией вновь становятся трендом

Источник материала: ОНТ

Одна из самых неоднозначных тенденций нулевых возвращается захватывает гардеробы знаменитостей и вот-вот совершит камбэк на подиумы.

Создателем брюк с низкой посадкой считается Ли Александр Маккуин. В первой коллекции 1993 года он показал брюки, обнажающие нижнюю часть спины. И сам дал название – бамстеры.

Через год эти брюки появились в его знаменитом шоу Нигилизм. В том же году Мадонна познакомила бамстеры с поп-культурой, появившись в них в рекламе MTV. Впоследствии они во многом определили моду нулевых.





Далее идею джинсов на бедрах подхватили другие модные бренды, а за ними и массовые производители. Поп-звезды того времени: Бритни Спирс, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес, Бейонсе и другие не раз появлялись в джинсах с заниженной талией в клипах и на красных дорожках.

Модели с низкой посадкой до конца нулевых держались в тренде во всем мире.

Подписывайтесь на нас в Telegram