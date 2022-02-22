Соболенко, Саснович и Азаренко сыграют на турнире в Дохе

Источник материала: ОНТ

Сразу три белорусские теннисистки сегодня сыграют на турнире в Дохе. Все они поборются за выход в 1/8 финала.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проведет свой первый матч. Ее соперницей станет француженка Ализе Корне, которая сейчас занимает 37 место в мировом рейтинге. Виктория Азаренко выйдет на корт против американки Мэдисон Бренгл. А Александра Саснович сразится с десятой ракеткой мира – Онс Жабер из Туниса. Саснович проведет свой матч первой из белорусок — на Центральном корте. Вслед за ней сыграет Соболенко.

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