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Женская сборная Беларуси по гандболу начинает подготовку к квалификационным матчам чемпионата Европы

22.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по гандболу начинает подготовку к квалификационным матчам чемпионата Европы

Женская сборная Беларуси по гандболу начинает подготовку к квалификационным матчам чемпионата Европы против команды Греции.

На сбор вызваны 24 гандболистки, в том числе и легионеры: вратари Валентина Войтулевич из российской «Лады» и Юлия Грацкевич из румынской «Девы», а также полусредняя Карина Ежикова из венгерского «Дебрецена».

В субботу и воскресенье команда в столичном Доме гандбола проведет спарринги со сборной клубов Беларуси. После наши гандболистки под руководством Александра Сытько отправятся в Грецию, где 2 марта проведут первый матч отбора, ответная встреча пройдет 6 марта в Минске. Ранее белоруски сыграли вничью с немками и уступили команде Нидерландов. Матчи чемпионата Европы в ноябре пройдут в Словении, Северной Македонии и Черногории.

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Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси по гандболу начинает подготовку к квалификационным матчам чемпионата Европы против команды Греции. На сбор вызваны 24 гандболистки, в том...
 
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