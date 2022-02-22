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Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч с солигорским «Шахтером»
Источник материала: ОНТ
Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч со своим фарм-клубом – солигорским «Шахтером» и одержало победу со счетом 5:1.
Для минчан эта встреча стала первой с начала января. Несмотря на долгий перерыв, «Динамо» удалось одержать уверенную победу: первую шайбу «зубры» забросили уже на 4-й минуте, а к 6-й вели со счетом 2:0. Во второй двадцатиминутке «Шахтер» один раз смог поразить ворота «Динамо», а в заключительном периоде минский клуб забросил еще трижды и установил окончательный счет – 5:1.
23 февраля «Динамо» проведет еще один спарринг (соперником станет «Салават Юлаев»), а уже 2 марта команда начнет выступление в плей-офф КХЛ. Первый соперник – СКА из Санкт-Петербурга.
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Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч со своим фарм-клубом – солигорским «Шахтером» и одержало победу со счетом 5:1. Для минчан эта встреча стала первой с...
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