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Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч с солигорским «Шахтером»

22.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч с солигорским «Шахтером»

Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч со своим фарм-клубом – солигорским «Шахтером» и одержало победу со счетом 5:1.

Для минчан эта встреча стала первой с начала января. Несмотря на долгий перерыв, «Динамо» удалось одержать уверенную победу: первую шайбу «зубры» забросили уже на 4-й минуте, а к 6-й вели со счетом 2:0. Во второй двадцатиминутке «Шахтер» один раз смог поразить ворота «Динамо», а в заключительном периоде минский клуб забросил еще трижды и установил окончательный счет – 5:1.

23 февраля «Динамо» проведет еще один спарринг (соперником станет «Салават Юлаев»), а уже 2 марта команда начнет выступление в плей-офф КХЛ. Первый соперник – СКА из Санкт-Петербурга.

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Минское «Динамо» сыграло товарищеский матч со своим фарм-клубом – солигорским «Шахтером» и одержало победу со счетом 5:1. Для минчан эта встреча стала первой с...
 
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