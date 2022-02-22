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На Сицилии активизировался вулкан Этна
Источник материала: ОНТ
Вулкан Этна активизировался на итальянском острове Сицилия. Извержение зафиксировано на юго-восточном кратере.
Активность вулкана началась еще в середине декабря после землетрясения. Фонтаны лавы поднимались на 100 метров в высоту. Временно приостановлена работа аэропорта. Рейсы, которые должны были прибыть в Катанию, сейчас перенаправлены в Палермо или на юг Сицилии.
Этна – это самый высокий действующий вулкан Европы. Летом 2013 года внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Вулкан Этна активизировался на итальянском острове Сицилия. Извержение зафиксировано на юго-восточном кратере. Активность вулкана началась еще в середине...
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