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Состоится жеребьевка 1/4 стадии Кубка ЕГФ

22.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоится жеребьевка 1/4 стадии Кубка ЕГФ

Сегодня, 22 фераля,  пройдет жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка ЕГФ. Своего следующего соперника узнают гандболисты минского СКА.

Также станет известен и потенциальный соперник по полуфинальной стадии турнира. Первые матчи финала пройдут 26 и 27 марта. Ответные – 2 и 3 апреля.

В 1/8 финала СКА в напряженном противостоянии одолел шведский «Шевде».

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Сегодня, 22 фераля,  пройдет жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка ЕГФ. Своего следующего соперника узнают гандболисты минского СКА. Также станет известен и...
 
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