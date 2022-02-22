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Состоится жеребьевка 1/4 стадии Кубка ЕГФ
Источник материала: ОНТ
Сегодня, 22 фераля, пройдет жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка ЕГФ. Своего следующего соперника узнают гандболисты минского СКА.
Также станет известен и потенциальный соперник по полуфинальной стадии турнира. Первые матчи финала пройдут 26 и 27 марта. Ответные – 2 и 3 апреля.
В 1/8 финала СКА в напряженном противостоянии одолел шведский «Шевде».
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Сегодня, 22 фераля, пройдет жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка ЕГФ. Своего следующего соперника узнают гандболисты минского СКА. Также станет известен и...
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