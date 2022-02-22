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Прогремел взрыв на руднике в Буркина-Фасо – около 60 жертв
Источник материала: ОНТ
Около 60 человек стали жертвами взрыва на руднике в Буркина-Фасо.
Еще полсотни получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших дети и женщины. По словам очевидцев, взрыв случился на месте промывки золота. По предварительной версии, причиной ЧП стал пожар на складе динамита. Уже начато расследование всех обстоятельств этого инцидента.
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Около 60 человек стали жертвами взрыва на руднике в Буркина-Фасо. Еще полсотни получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших дети и женщины. По...
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