Прогремел взрыв на руднике в Буркина-Фасо – около 60 жертв

Источник материала: ОНТ

Около 60 человек стали жертвами взрыва на руднике в Буркина-Фасо.

Еще полсотни получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших дети и женщины. По словам очевидцев, взрыв случился на месте промывки золота. По предварительной версии, причиной ЧП стал пожар на складе динамита. Уже начато расследование всех обстоятельств этого инцидента.

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