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Прогремел взрыв на руднике в Буркина-Фасо – около 60 жертв

22.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогремел взрыв на руднике в Буркина-Фасо – около 60 жертв

Около 60 человек стали жертвами взрыва на руднике в Буркина-Фасо.

Еще полсотни получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших дети и женщины. По словам очевидцев, взрыв случился на месте промывки золота. По предварительной версии, причиной ЧП стал пожар на складе динамита. Уже начато расследование всех обстоятельств этого инцидента.

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Около 60 человек стали жертвами взрыва на руднике в Буркина-Фасо. Еще полсотни получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших дети и женщины. По...
 
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