В Пекине предупредили об угрозе конфронтации между Китаем и США

Источник материала: ОНТ

В Пекине предупредили об угрозе тотальной конфронтации между Китаем и США.

Такое заявление прозвучало во время телефонного разговора министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так, недавно американская сторона представила новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, где главным вызовом в регионе стал Китай.

«Кроме того, попытки сдерживания Китая через ситуацию вокруг Тайвань подают ложный сигнал», – заявил Ван И. Глава китайского МИД отметил, что призывы некоторых официальных лиц США к долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут перерасти в «тотальную конфронтацию» между двумя странами.

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