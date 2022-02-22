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В Пекине предупредили об угрозе конфронтации между Китаем и США
Источник материала: ОНТ
В Пекине предупредили об угрозе тотальной конфронтации между Китаем и США.
Такое заявление прозвучало во время телефонного разговора министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так, недавно американская сторона представила новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, где главным вызовом в регионе стал Китай.
«Кроме того, попытки сдерживания Китая через ситуацию вокруг Тайвань подают ложный сигнал», – заявил Ван И. Глава китайского МИД отметил, что призывы некоторых официальных лиц США к долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут перерасти в «тотальную конфронтацию» между двумя странами.
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В Пекине предупредили об угрозе тотальной конфронтации между Китаем и США. Такое заявление прозвучало во время телефонного разговора министра иностранных дел КНР...
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