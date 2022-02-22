﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пекине предупредили об угрозе конфронтации между Китаем и США

22.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Пекине предупредили об угрозе конфронтации между Китаем и США

В Пекине предупредили об угрозе тотальной конфронтации между Китаем и США.

Такое заявление прозвучало во время телефонного разговора министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так, недавно американская сторона представила новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, где главным вызовом в регионе стал Китай.

«Кроме того, попытки сдерживания Китая через ситуацию вокруг Тайвань подают ложный сигнал», – заявил Ван И. Глава китайского МИД отметил, что призывы некоторых официальных лиц США к долгосрочной жесткой конкуренции с Китаем могут перерасти в «тотальную конфронтацию» между двумя странами.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пекине предупредили об угрозе тотальной конфронтации между Китаем и США. Такое заявление прозвучало во время телефонного разговора министра иностранных дел КНР...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельчанка упала в двухметровый колодец
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by