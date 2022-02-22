Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 22 февраля 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0683 рубля до 2.6553,
что составило 2.64%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0801 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.061 (2.08%), на 22 февраля 2022 курс составил 3.0007. По итогам месяца
евро вырос на 0.082 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0564 рублей (1.67%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0477 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
77 203 400
22 025 500
86 355 800
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.55 – 2.64 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.69.
Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 2.985 рублей, купить – 2.95 – 3.051.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),