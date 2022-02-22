Доллар снова вырос, евро идет следом: узнайте курсы валют на 22 февраля 2022

Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0683 рубля до 2.6553, что составило 2.64%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0801 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.061 (2.08%), на 22 февраля 2022 курс составил 3.0007. По итогам месяца евро вырос на 0.082 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0564 рублей (1.67%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0477 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 77 203 400 22 025 500 86 355 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.64 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 2.9 – 2.985 рублей, купить – 2.95 – 3.051.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),

=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей), EUR/USD =1.135 (1 евро стоит 1.135 доллар),

=1.135 (1 евро стоит 1.135 доллар), EUR/RUB =91.1 (91.1 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.