Волатильность российского рубля выросла до рекордной с начала пандемии

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: flickr.com / International Labour Organization ILO

Новости, касающиеся противостояния России с Украиной и Западом, привели к скачку ожидаемой волатильности российского рубля. Этот показатель демонстрирует субъективные ожидания со стороны рынка того, как сильно будет меняться курс той или иной валюты.

Согласно данным биржевого терминала Bloomberg, которые изучил РБК, к концу дня 21 февраля значение ожидаемой волатильности российской национальной валюты увеличилось до 33,97%, при этом на фоне тревожных сообщений на торгах 21 февраля доллар стоил больше 79 рублей.

Как сообщается, такое значение этого показателя для российского рубля стала рекордным с начала пандемии: 18 марта 2020 года оно достигло 37,7%, а курс доллара тогда вырос с 65 до 80 рублей.

Еще в конце января ожидаемая волатильность российской валюты была на уровне 20,7%, а рубль оставался вторым по этому показателю после турецкой лиры, для которой он был тогда на уровне 32,6%.

Правда, к середине февраля Турция уступила России лидерство по ожидаемой волатильности: 24,3% у российской валюты против 19,75% у турецкой. Таким образом, с того момента волатильность российского рубля чуть больше чем за неделю выросла почти на 10%. Сильнее всего этот показатель увеличился 21 февраля, когда ситуация на востоке Украины существенно обострилась: днем волатильность была уже около 29%, а к вечеру превысила 33,5%.

Правда, все это не рекорд для российской валюты. Самые большие показатели ожидаемой волатильности рубля были зафиксированы в декабре 2014 года – тогда она выросла до 75%. Также стоит отметить, что в данных Bloomberg не фигурировали белорусский рубль и украинская гривна, которые, возможно, смогли бы оспорить лидерство российского рубля по росту волатильности.

Еще больше новостей — в нашем Telegram-канале . Подпишись!