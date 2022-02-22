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Футбольная Лига чемпионов: англичане сыграют с французами, а испанцы с итальянцами. Рассказываем, кто фаворит
Источник материала: ОНТ
На этой неделе болельщики вновь ждут футбольную Лигу чемпионов. Два матча пройдут уже сегодня.
Действующий обладатель самого престижного клубного трофея – лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд бридж» примет французский «Лилль». Лондонский клуб во главе с Томасом Тухелем – явный фаворит предстоящей встречи.
Во втором матче дня сыграют испанский «Вильярреал» и итальянский «Ювентус». Сегодня испанцы – хозяева поля и именно их считают фаворитами этой встречи. Правда, из-за травмы за команду не сыграет один из лидеров – Жерар Морено. У туринского клуба тоже есть травмированные игроки и в последних матчах команда не отличается стабильностью. Обе встречи начнутся сегодня в 23 часа.
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Футбольная Лига чемпионов: англичане сыграют с французами, а испанцы с итальянцами. Рассказываем, кто фаворит
На этой неделе болельщики вновь ждут футбольную Лигу чемпионов. Два матча пройдут уже сегодня. Действующий обладатель самого престижного клубного трофея –...
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