Футбольная Лига чемпионов: англичане сыграют с французами, а испанцы с итальянцами. Рассказываем, кто фаворит

Источник материала: ОНТ

На этой неделе болельщики вновь ждут футбольную Лигу чемпионов. Два матча пройдут уже сегодня.

Действующий обладатель самого престижного клубного трофея – лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд бридж» примет французский «Лилль». Лондонский клуб во главе с Томасом Тухелем – явный фаворит предстоящей встречи.

Во втором матче дня сыграют испанский «Вильярреал» и итальянский «Ювентус». Сегодня испанцы – хозяева поля и именно их считают фаворитами этой встречи. Правда, из-за травмы за команду не сыграет один из лидеров – Жерар Морено. У туринского клуба тоже есть травмированные игроки и в последних матчах команда не отличается стабильностью. Обе встречи начнутся сегодня в 23 часа.

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