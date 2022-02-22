Шторм «Франклин» обрушился на Великобританию – порывы ветра до 140 км/ч

Источник материала: ОНТ

Мощный шторм «Франклин» обрушился на Великобританию. Порывы ветра достигали 140 км/ч.

Стихия прошлась по Англии, Уэльсу, Северной Ирландии и западной Шотландии. Из-за ливней и сильного ветра нарушено движение транспорта, затруднена работа аэропортов. Обильные осадки вызвали наводнения. Без электричества остались десятки тысяч домов. Власти советуют временно отказаться от путешествий на поездах. Ураган – третий за неделю. Ранее шторм «Юнис» унес жизни трех человек и обесточил полтора миллиона домов.

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