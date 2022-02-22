﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шторм «Франклин» обрушился на Великобританию – порывы ветра до 140 км/ч

22.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Шторм «Франклин» обрушился на Великобританию – порывы ветра до 140 км/ч

Мощный шторм «Франклин» обрушился на Великобританию. Порывы ветра достигали 140 км/ч. 

Стихия прошлась по Англии, Уэльсу, Северной Ирландии и западной Шотландии. Из-за ливней и сильного ветра нарушено движение транспорта, затруднена работа аэропортов. Обильные осадки вызвали наводнения. Без электричества остались десятки тысяч домов. Власти советуют временно отказаться от путешествий на поездах. Ураган – третий за неделю. Ранее шторм «Юнис» унес жизни трех человек и обесточил полтора миллиона домов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный шторм «Франклин» обрушился на Великобританию. Порывы ветра достигали 140 км/ч.  Стихия прошлась по Англии, Уэльсу, Северной Ирландии и западной Шотландии....
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 23.02.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by