Лето 2020-го года в Беларуси – как готовили блицкриг по свержению власти? Вторая серия расследования – сегодня вечером на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Лето 2020-го года в Беларуси – как готовили блицкриг по свержению власти и всех, кто ее поддерживал, кто в этом участвовал и за чей счет? Подробности расследования одного уголовного дела вышли в фильме ОНТ.

Сотни преступлений: призывы к беспорядкам, участие в экстремистских формированиях, бунты и погромы, нападение на сотрудников правопорядка, преследование должностных лиц и травля тех, кто поддерживает государство. Фигурантами всех этих эпизодов стали не только подготовленные преступники, но и те самые мирные белорусы, которые пошли за призывами из телеграм-каналов. Кто и как превращал информационную волну в цунами бесчинств – кто направлял поддавшихся эмоциям граждан? Как и для чего выстраивалась пирамида хаоса, какие силы и в какое время должны были сыграть и сыграли свою роль?

Правоохранители до сих пор продолжают искать ответы на эти и другие вопросы. Но некоторые факты уже известны. О них подробно – в совместном трехсерийном проекте телеканала ОНТ, издательского дома «Беларусь сегодня» и Следственного комитета. Вторая серия – сегодня в вечернем эфире ОНТ. Первая серия уже доступна на нашем сайте и YouTube-канале.





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