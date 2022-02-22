Как привить любовь к Родине и чему учат в военно-патриотических классах?

Источник материала: ОНТ

Семья, материнство, отцовство и детство будут под надежной защитой государства. Соответствующие поправки и изменения внесены в Конституцию Республики Беларусь. Немало внимания и патриотическому воспитанию – любовь к Родине и своему народу с его историей – всегда в приоритете. Как сегодня идет работа в этом направлении?





Эти юноши и девушки в красивой военной форме – гордость 93-й столичной школы. Надежные, честные и добросовестные – они пример для всех. Впрочем, по-другому и быть не может, ведь это ученики класса военно-патриотической направленности. Поступить сюда можно после девяти лет обучения в школе.

Средний балл аттестата должен быть не ниже семи. А с этого года профильное направление появилось и у учеников пятых классов.

Виталий Мицкевич, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы №93 г. Минска: «Моя главная цель как учителя – не учить детей воевать. Моя задача, чтобы они не любили войну. Почему мы набираем пятые классы? Это дети, которые наиболее подвержены влиянию, и мы им начинаем объяснять основные понятия: Отечество, Родина, патриотизм».

Для того, чтобы носить форму и гордое звание – ученик класса военно-патриотической направленности – одного желания недостаточно. Сборка-разборка автомата, стрельба, строевая и физическая подготовка, основы военного дела и духовно-нравственного воспитания – всеми практическими и теоретическими навыками ученики должны владеть в совершенстве. В этом помогают уроки допризывной подготовки.

Кроме того, здесь углубленно изучают математику и физику. Обязательно посещение факультативов «Защитники отечества» и «Готовы Родине служить».

Оксана Цимбаленко, директор средней школы №93 г. Минска: «С 1 сентября 2021 года в школе появилась должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Это человек, который на базе нашей школы занимается с учащимися классов военно-патриотической направленности, а также проводит факультативные занятия, уроки мужества, уроки патриотического воспитания со всеми учащимися нашей школы».

Патриотические классы в столичной 93-й школе работают уже второй год. Занятия для юношей и девушек проводят в том числе преподаватели и курсанты Военной академии.

После окончания школы выпускники могут пойти учиться не только в Военную академию, но и в Институт погранслужбы, Университет гражданской защиты МЧС, Академию МВД, и на кафедры военных факультетов в вузы нашей страны.

Например, 11-классник Николай Сидоренко мечтает работать в госпитале, поэтому после школы решил освоить профессию военного врача. Любовь к Родине юноше привили в семье, он – из династии офицеров.

Николай Сидоренко, ученик средней школы №93 г. Минска: «Мы участвуем в таких мероприятиях и акциях, как «Вахта памяти», «Защитник Отечества». Занимаем там призовые места, прославляем школу».

Привить патриотизм поколению TikTok, YouTube и Instagram – задача не из простых. Но здесь с ней справляются на отлично. И ведь совершенно неважно станет выпускник такого класса военнослужащим или милиционером, пограничником или спасателем.

Главное другое. У них уже есть любовь, уважение и желание работать в интересах своей страны. А значит они смогут научить этому и собственных детей.

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