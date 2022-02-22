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Как привить любовь к Родине и чему учат в военно-патриотических классах?
Источник материала: ОНТ
Семья, материнство, отцовство и детство будут под надежной защитой государства. Соответствующие поправки и изменения внесены в Конституцию Республики Беларусь. Немало внимания и патриотическому воспитанию – любовь к Родине и своему народу с его историей – всегда в приоритете. Как сегодня идет работа в этом направлении?
Эти юноши и девушки в красивой военной форме – гордость 93-й столичной школы. Надежные, честные и добросовестные – они пример для всех. Впрочем, по-другому и быть не может, ведь это ученики класса военно-патриотической направленности. Поступить сюда можно после девяти лет обучения в школе.
Средний балл аттестата должен быть не ниже семи. А с этого года профильное направление появилось и у учеников пятых классов.
Для того, чтобы носить форму и гордое звание – ученик класса военно-патриотической направленности – одного желания недостаточно. Сборка-разборка автомата, стрельба, строевая и физическая подготовка, основы военного дела и духовно-нравственного воспитания – всеми практическими и теоретическими навыками ученики должны владеть в совершенстве. В этом помогают уроки допризывной подготовки.
Кроме того, здесь углубленно изучают математику и физику. Обязательно посещение факультативов «Защитники отечества» и «Готовы Родине служить».
Патриотические классы в столичной 93-й школе работают уже второй год. Занятия для юношей и девушек проводят в том числе преподаватели и курсанты Военной академии.
После окончания школы выпускники могут пойти учиться не только в Военную академию, но и в Институт погранслужбы, Университет гражданской защиты МЧС, Академию МВД, и на кафедры военных факультетов в вузы нашей страны.
Например, 11-классник Николай Сидоренко мечтает работать в госпитале, поэтому после школы решил освоить профессию военного врача. Любовь к Родине юноше привили в семье, он – из династии офицеров.
Привить патриотизм поколению TikTok, YouTube и Instagram – задача не из простых. Но здесь с ней справляются на отлично. И ведь совершенно неважно станет выпускник такого класса военнослужащим или милиционером, пограничником или спасателем.
Главное другое. У них уже есть любовь, уважение и желание работать в интересах своей страны. А значит они смогут научить этому и собственных детей.
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Семья, материнство, отцовство и детство будут под надежной защитой государства. Соответствующие поправки и изменения внесены в Конституцию Республики Беларусь....
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