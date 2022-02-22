Референдум-2022: как проходит досрочное голосование на участках

Источник материала: ОНТ

Участки для досрочного голосования открылись по всей стране. На одном из них, в деревне Лесковка Минского района, работает наш корреспондент Илья Соболев. Какая сейчас обстановка на месте? Как ее оценивают наблюдатели? Активны ли избиратели?

На этом избирательном участке зарегистрировано более 1000 человек. Конечно, основной день голосования – воскресенье, но по традиции многие белорусы пользуются возможностью отдать свои голоса досрочно. Люди понимают всю значимость нынешнего исторического момента, а потому не остаются в стороне от важного политического события в жизни страны.

Голосование проходит в спокойной обстановке, за порядком пристально следят правоохранители, особое внимание уделили и эпидбезопасности. Если у участников референдума возникают какие-либо трудности – члены избирательных комиссий оперативно приходят на помощь. Также на участках работают национальные и международные наблюдатели.

Для того, чтобы высказать свое мнение о возможных поправках в Конституцию у белорусов есть шесть дней.

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