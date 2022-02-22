Зеленский заявил о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией

Источник материала: ОНТ

Президент Украины сообщил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел страны о возможности разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, передает «ТАСС».

Украинский лидер видит в официальном признании Москвой ДНР и ЛНР основание для дальнейшей эскалации российской стороной конфликта с Украиной.

Также он призвал страны ЕС включить в пакет санкций против РФ остановку «Северного потока-2».

Фото: ru.depositphotos.com

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