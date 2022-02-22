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Зеленский заявил о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией
Источник материала: ОНТ
Президент Украины сообщил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел страны о возможности разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией,
Украинский лидер видит в официальном
Также он призвал страны ЕС включить в пакет санкций против РФ остановку «Северного потока-2».
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Президент Украины сообщил, что рассмотрит запрос Министерства иностранных дел страны о возможности разрыва дипломатических отношений с Российской...
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