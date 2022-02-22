Беженцев из Донецка и Луганска принимает Московская область. У некоторых ничего нет – уезжали под обстрелами

Источник материала: ОНТ

Беженцев из Донецка и Луганска принимает сегодня Московская область. В регион пришел первый состав со стариками, женщинами и детьми, эвакуированными из зоны боевых действий.

Поезд из 20 вагонов сформирован в Таганроге – в 150 километрах от ближайшего пункта пропуска на границе с Украиной. Тысяча человек почти сутки добирались до Наро-Фоминска, где их встречали волонтеры. Людей автобусами сейчас развозят по всему Подмосковью – в санатории, детские лагеря, которые накануне подготовили к приему беженцев. Их обещают обеспечить всем необходимым: в регионе работают десятки пунктов сбора гуманитарной помощи. У многих просто нет никаких вещей, так как приходилось уезжать под обстрелами.

Школам и садам, прилегающим к местам размещения беженцев, дано поручение оформить приезжих детей в классы и группы, чтобы не прерывать обучение. Взрослым по желанию власти Подмосковья готовы предоставить работу.

Всего Московская область готова принять до 10 тысяч человек. Уже полностью готовы к размещению беженцев из Донецка и Луганска номера для половины из них.

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