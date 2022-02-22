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Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины
Источник материала: ОНТ
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.
Фото: pixabay
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Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича с...
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