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Ситуацию в Украине обсуждают на экстренном Совете безопасности ООН
Источник материала: ОНТ
Ситуацию в Украине обсуждают и на экстренном Совете безопасности ООН.
Как отметили в Кремле, реакция многих стран Евросоюза ожидаема. Москве угрожают санкциями.
Фото: pixabay
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Ситуацию в Украине обсуждают и на экстренном Совете безопасности ООН. Как отметили в Кремле, реакция многих стран Евросоюза ожидаема. Москве угрожают санкциями. ...
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