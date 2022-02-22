Дегтярное мыло, закатки и покупки на сытый желудок. Как экономят пенсионеры с пенсией до 640 рублей

Источник материала: Myfin



Фотограф: daria.hau

Огород вместо фитнес-клуба

Надежде Васильевне 64 года, она педагог на пенсии и получает 475 рублей. У них с мужем в Речице свой дом и небольшой участок, на котором каждый год женщина разбивает несколько грядок. Не только ради удовольствия, но и в целях экономии.



Летом свежие овощи Надежда Васильевна не покупает – все свое с огорода. Когда приезжают дети и внуки, всегда есть чем угостить. «Молодая картошка, – отмечает Надежда Васильевна, – даже на рынке дорогая, а мы кушаем свою».



На холодный сезон женщина квасит несколько баночек капусты, солит огурцы в бочке, закатывает лечо, замораживает зелень. Запасами лука и чеснока на зиму, благодаря огороду, семья Надежды Васильевны тоже обеспечена. До Нового года хватает и своей моркови. На участке растут несколько кустиков смородины и малины, ягоды пенсионерка замораживает. Из них в холодное время года варит морсы. Несколько сортов груш и яблок, посаженных на участке, обеспечивают семью фруктами на всю осень и часть зимы. А ещё Надежда Васильевна уверяет, что благодаря огороду отпадают затраты на фитнес-клуб.



Фотограф: daria.hau

Конечно, совсем без магазинов обходиться не получается. Женщина определила, за какими продуктами куда выгоднее ходить. Например, белковую пищу она берет в магазинах агрокомбината «Заря» – мясо и яйца там, с её слов, всегда свежие и дешевые. Десяток яиц можно купить по цене 1 рубль 80 копеек.

Помимо этого, Надежда Васильевна знает, в каких продуктовых магазинах в ее жилом районе до 12 часов дня предусмотрены скидки для пенсионеров. Там она покупает крупы, макароны, подсолнечное масло. За чистящими средствами, туалетными ковриками, кухонной утварью, принадлежностями для огорода Надежда Васильевна с мужем ездят в «Светофор» и «Копеечку». Например, 1 литр средства для мытья посуды там можно приобрести за 2 рубля 80 копеек.



Фотограф: daria.hau





Способы экономии от Надежды Васильевны:

собственный огород, подготовка закаток;

магазины с выгодными ценами;

«счастливые часы» для пенсионеров;

покупки в дискаунтерах.

В продуктовый – только на сытый желудок

К расходам семейного бюджета 61-летняя Марина Николаевна из Речицы подходит серьезно. Многие из своих «лайфхаков» она взяла из интернета – у женщины есть ноутбук, где она регулярно читает новости из мира бизнеса, статьи о возможностях пассивного дохода, смотрит YouTube-каналы психологов.

С выходом на пенсию (она составляет 420 рублей) женщина решила придерживаться философии минимализма и покупает только то, что действительно необходимо. А еще Марина Николаевна делит семейный бюджет на «конверты». Как только приходит пенсия – и ее, и мужа – она снимает всю сумму и распределяет по следующим конвертам:

коммунальные платежи;

хозяйственные товары;

питание;

медикаменты;

заправка автомобиля;

одежда и обувь;

непредвиденные расходы.

Помимо этого, каждый месяц Марина Николаевна покупает по 20 долларов и кладёт в «копилку». Так супруги накопили на кофемашину, чему очень рады.

Фотограф: daria.hau

Для поездок в магазин существует несколько правил. Например, в продуктовый они с мужем ездят, только плотно пообедав: «Вот вы улыбаетесь, а это действительно работает. На голодный желудок вы зайдёте за молоком, а выйдете с тремя пакетами «белиберды» и пустым кошельком». Женщина держит на холодильнике прикреплённый блокнот с ручкой, куда записывает все, что заканчивается из продуктов. Так не нужно ломать голову, вспоминая, что купить.



«Я всегда смотрю на полочки пониже уровня глаз. Там обычно размещают товары не самых известных брендов, но не менее качественных и по приятной цене», – делится пенсионерка.

Мясо Марина Николаевна берет в основном куриное, обосновывая это заботой о пищеварении и хорошей ценой. Жареные блюда – котлеты, охотничьи колбаски – они с супругом давно исключили из своего рациона. Для разнообразия женщина любит запекать котлеты из овощей, готовить нежирную рыбу. Любимицей по вкусу и цене у Марины Николаевны стала путассу. Её стоимость за 1 кг – 3 рубля 60 копеек.

А для каждой торговой сети в кошельке у пенсионерки имеется своя дисконтная карта. Дочка помогает такие карты регистрировать и оформлять подписку на новости. В итоге Марина Николаевна в курсе всех акций. Одежда и обувь – не исключение. И в «Марко», и в «Мегатопе» регулярно проходят акции. Нередко супруги покупают обувь во время скидок в конце сезона. Выходит почти в 2 раза дешевле, в этом случае можно позволить себе и натуральную кожу.



Фотограф: daria.hau

Одежду Марина Николаевна любит выбирать в секонд-хенде. Там для обладателей дисконтных карт действует система скидок. Качеству вещей в таких магазинах пенсионерка доверяет даже больше, чем в масс-маркете. К примеру, джинсы с пометкой «новые» европейского производства можно приобрести в секонд-хенде по цене от 27 до 36 рублей. Джемпер или свитер от популярного бренда – от 17 до 25 рублей.

Способы экономии от Марины Николаевны:

покупать только необходимое;

вносить в список покупок продукты и товары сразу, как только они заканчиваются дома;

делить бюджет на «конверты»;

откладывать небольшую сумму сразу при получении пенсии;

ездить за покупками только на сытый желудок;

выбирать более дешевые продукты (курица, путассу);

использовать дисконтные карты;

покупать еду и одежду на акциях;

покупать одежду в конце сезона;

одеваться в секонд-хендах.

Бесплатный досуг и энергосберегающие лампочки

В семье 67-летнего Сергея Руслановича из Лоева всегда было принято бережно относиться к деньгам. Теперь его пенсия составляет 640 рублей.

Досуг и развлечения мужчина выбирает бюджетные. В теплое время года Сергей Русланович предпочитает прогуляться с женой по набережной, сходить на танцы у амфитеатра для тех, кто не считает годы. Взять водичку и бутерброды можно с собой. Осенью и зимой он любит послушать радио, почитать газету, вырезать из дерева забавных человечков – удовольствия максимально бюджетные.

Чтобы не разоряться на коммунальные платежи, Сергей Русланович строго контролирует расход электроэнергии и воды в квартире. Если в комнате никого нет, свет должен быть выключен. Во время гигиенических процедур вода не льется потоком, а включается, только чтобы смыть мыло. За январь у супругов «набежало» 8 кубов воды – это около 15 рублей. Во всех торшерах стоят экономичные светодиодные лампочки. Вместо электрического чайника – традиционный на огне.



Фотограф: daria.hau

Стиральная машинка запускается раз в неделю, только для крупных вещей. За прошедший месяц по показаниям счетчика в двухкомнатной квартире вышло 89 кВ, то есть 20 рублей.Мужчина сам стирает вручную небольшие предметы одежды, используя хозяйственное мыло или в крайнем случае недорогие белорусские порошки (400 грамм стоит 1 рубль 90 копеек).

Вафельные полотенца, носовые платочки, столовые салфетки и даже носки пенсионер кипятит с двумя чайными ложками обычного отбеливателя за 1 рубль 25 копеек из «Товаров для дома». Для чистки сантехники использует обычную лимонную кислоту – полчасика подержать на ржавчине и готово! Незаменимые средства для мытья посуды – пищевая сода и кипяток.

За продуктами супруги ездят на такси раз в месяц, скоропортящееся докупают время от времени в магазинчике неподалеку. При выборе продуктов пенсионеры ориентируются на самые простые на вид упаковки, желательно большого объема. Закупают сразу много, заранее продумав меню на 4 недели вперед. Львиную долю рациона в семье Сергея Руслановича составляют супы. По мнению супругов, это полезно, вкусно и бюджетно. Отсутствие машины, со слов пенсионера, колоссальная экономия.

Супругу в выборе косметических средств пенсионер не ограничивает, а вот для себя берет всегда что-то попроще – дегтярное мыло вместо шампуня и детское вместо геля для душа. Отсутствие у себя вредных привычек Сергей Русланович также считает важной статьей экономии. Вот уже 20 лет он не употребляет алкоголь и не курит.

Способы экономии от Сергея Руслановича:

выбирать дешевые или бесплатные способы отдохнуть;

использовать энергосберегающие лампочки и обычный чайник;

использовать стиральную машину раз в неделю и только для крупных вещей;

ездить за продуктами раз в месяц;

покупать продукты в упаковках большого объема;

выбирать бюджетные средства для ухода за собой и домом: дегтярное, хозяйственное, детское мыло, простой отбеливатель, пищевая сода, лимонная кислота;

исключить вредные привычки (алкоголь и курение).