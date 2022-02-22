Курсы валют на 23.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6553 0.0683 1 USD Евро 3.0007 0.0610 1 EUR Российский рубль 3.3117 -0.0564 100 RUB Гривна 9.1766 0.0919 100 UAH Тенге 6.0637 0.0108 1000 KZT Юань 4.1925 0.1085 10 CNY

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