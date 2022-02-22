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Чем живут и какие планы на будущее строят учащиеся колледжа при Белорусской государственной академии музыки?
Источник материала: ОНТ
Танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка. Его единственный инструмент – человеческое тело. Так считает и Мария Деева – учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Свои первые танцевальные шаги девочка сделала в пять лет, когда родители записали ее в народный ансамбль танца. Сейчас Мария успешно гастролирует по разным странам, но и об учебе не забывает.
Несмотря на то, что Гимназия с музыкальным уклоном, дети интересуются и другими предметами. Например, Биата Кабирова отдает предпочтение точным наукам. Школьница признается, что больше всего любит проводить опыты на уроках физики.
А вот Ариадна Соловьева не представляет свою жизнь без музыки. Девушка часами не отходит от музыкального инструмента, чтобы произведение звучало идеально.
В общем, это не просто учебное заведение. Здесь царит особая атмосфера творчества и волшебства – постоянные репетиции, концерты и выступления. А ученики делают все, чтобы достигать новых вершин.
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Чем живут и какие планы на будущее строят учащиеся колледжа при Белорусской государственной академии музыки?
Танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка. Его единственный инструмент – человеческое тело. Так считает и Мария Деева – учащаяся...
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