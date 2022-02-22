Чем живут и какие планы на будущее строят учащиеся колледжа при Белорусской государственной академии музыки?

Источник материала: ОНТ

Танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка. Его единственный инструмент – человеческое тело. Так считает и Мария Деева – учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Свои первые танцевальные шаги девочка сделала в пять лет, когда родители записали ее в народный ансамбль танца. Сейчас Мария успешно гастролирует по разным странам, но и об учебе не забывает.





Мария Деева, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: «Я поздно возвращаюсь домой, нужно поздно вечером сделать уроки, потому что танцы вечером. Я, иногда даже не заходя домой, сразу из школы приезжаю на танцы, но мне это нравится и несмотря на то, что отнимает достаточно много сил и это сложно, я все равно продолжаю этим заниматься и мне это нравится».

Несмотря на то, что Гимназия с музыкальным уклоном, дети интересуются и другими предметами. Например, Биата Кабирова отдает предпочтение точным наукам. Школьница признается, что больше всего любит проводить опыты на уроках физики.

Биата Кабирова, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: «Сейчас у нас идет лабораторная работа. Мы проверяем условия равновесия рычага. У нас есть штатив, тут обязательно должно быть два «барашка», и мы уравновешиваем грузики, т.е., например, здесь плечо должно быть больше, т.к. сила тяжести тянет вниз и вот это тянет вниз. Здесь плечо должно быть меньше, так как груза больше. Соответственно, с большей силой тянете земле».

А вот Ариадна Соловьева не представляет свою жизнь без музыки. Девушка часами не отходит от музыкального инструмента, чтобы произведение звучало идеально.

Ариадна Соловьёва, учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: «Я участвовала во многих международных конкурса. На международном конкурсе в Санкт-Петербурге я получила гран-при. Самым значимым для меня был онлайн-конкурс в Америке, где я заняла второе место и приглашение сыграть в Карнеги-холл».

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки: «Я думаю, что те вехи и знания, которые есть у нашего педагогического состава – они очень грамотно развивают нашу молодежь и, разумеется, что надо понимать их желания и направлять в правильные инициативы, которые дадут благо для развития нашего государства».

В общем, это не просто учебное заведение. Здесь царит особая атмосфера творчества и волшебства – постоянные репетиции, концерты и выступления. А ученики делают все, чтобы достигать новых вершин.

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