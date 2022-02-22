Как превратить школьную форму в стильный элемент гардероба

Источник материала: ОНТ

Кто ходил в советскую школу, тот помнит неповторимый стиль: мальчики в синих пиджаках, девочки в коричневых платьях. Казалось бы, скучновато, но, когда в 90-е каждый принялся одеваться по-своему, школа стала напоминать, скорее, разномастную тусовку. И тогда в Беларуси появилась рекомендация от Минобразования: на учебу – только деловой стиль.

Если школьная форма не устраивает, например: по стоимости, качеству ткани, вызывает аллергию, то eе можно пошить самому или заказать в ателье. При этом нужно придерживаться «корпоративных» цветов и схожих фасонов, введенных в данной школе.

Как вариант, можно попытаться заменить школьную форму «обманкой». Это вещь 2 в 1. Выглядит так, будто под жилет или джемпер надета классическая рубашка. Форменный стиль не нарушен, а ребенок в такой вещи будет чувствовать себя определенно комфортнее.













Многие детские стилисты считают, что классический пиджак – пережиток прошлого. Сейчас мальчики чаще всего выбирают пиджак из футера. Из этой ткани шьют худи и бомберы. Такая вещь имеет классический стиль, но у нее нет внутренней подкладки. Его можно стирать в стиральной машине, а не отдавать в химчистку.













Школьные брюки не обязательно должны быть шерстяными и колючими – сейчас есть множество моделей брюк из хлопковой ткани.

А вот школьную форму для девочек можно украсить съемными воротничками. Они бывают расшиты: бисером, ажурные, с аппликациями и бантами. И прекрасно дополнят образ любой школьницы – от первоклассницы до выпускницы.













Такой аксессуар можно смастерить и самостоятельно. Для этого нужен воротник старой рубашки и фантазия. А в интернете полно мастер-классов по изготовлению подобного рода деталей одежды.

Образ всегда можно дополнить яркими колготками, необычным рюкзаком. Да и украшения носить школьницам никто уже не запрещает.

Подписывайтесь на нас в Telegram