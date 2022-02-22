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Ситуация на Донбассе: ответ Зеленского на решение о признании ДНР, первый поезд с донецкими беженцами прибыл в Подмосковье, ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России

22.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация на Донбассе: ответ Зеленского на решение о признании ДНР, первый поезд с донецкими беженцами прибыл в Подмосковье, ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России

Владимир Путин накануне объявил об официальном признании ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление Владимира Путина, останется в границах, признанных международным сообществом.

Министерство обороны Германии, комментируя решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, заявило, что таким образом Россия нарушает международное право.

В Донецке на трассе Донецк-Горловка произошел теракт: при взрыве гражданского автомобиля погибли три человека. ОБСЕ зафиксировали рекордное количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Московская область сегодня принимает беженцев из Донецка и Луганска. В регион прибыл первый поезд со стариками, женщинами и детьми, эвакуированными из зоны боевых действий.

Ситуацию в Украине рассмотрели на экстренном заседании Совете безопасности ООН. Участники выступают за введение очередного пакета санкций в отношении РФ. 

Военно-политическую ситуацию в телефонном разговоре регионе обсудили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

МИД Украины подал на рассмотрение Владимиру Зеленскому запрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Фото: ru.depositphotos.com

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Владимир Путин накануне объявил об официальном признании ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление...
 
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