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Ситуация на Донбассе: ответ Зеленского на решение о признании ДНР, первый поезд с донецкими беженцами прибыл в Подмосковье, ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России
Источник материала: ОНТ
Владимир Путин накануне
Министерство обороны Германии, комментируя решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР,
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Ситуация на Донбассе: ответ Зеленского на решение о признании ДНР, первый поезд с донецкими беженцами прибыл в Подмосковье, ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России
Владимир Путин накануне объявил об официальном признании ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление...
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