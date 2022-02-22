«Сейчас точно не лучшее время для продажи бизнеса». Что происходит в сегменте M&A сделок

Источник материала: ProBusiness





2021 год запомнится несколькими интересными M&A сделками на рынке Беларуси: слияние каршеринговых компаний Hello и Level, поглощение компании по доставке «Бегу» их коллегами из «ЯМИГОМ», покупка МТБанком Идея Банка, а Альфа-Банком — Франсабанка . Но в целом за пределами IT-сектора активность инвесторов была невысокой. Многие потенциальные сделки притормозились из-за страновых рисков. Кроме того, низкая оценка, по которой покупатели готовы приобретать бизнесы, не устраивает продавцов. В то же время в IT-секторе за прошлый год было несколько крупных сделок с участием компаний с белорусскими основателями. Итоги за прошлый год на рынке покупки-подажи бизнеса мы подвели на конференции Сapital Day 2022. Участники нашей дискуссии также поделились своими ожиданиями на 2022 год.

В обсуждении приняли участие директор по инвестиционному банкингу Capital Times Дементий Юферев, инвестиционный директор Zubr Capital Андрей Филон, партнер адвокатского бюро SORAINEN Максим Сологуб, управляющий партнер SwanLake Capital Александр Керштейн, руководитель проектов M&A в IT юридической компании REVERA Анна Соловей и управляющий партнер ASER Capital Максим Додолев.

Официальный партнер конференции:

индустриальный парк «Великий Камень»

Партнеры конференции:

МТБанк

Visa

РЕИТ Индастриал

Whitebird.io

AIGENIS

В трендах — консолидация бизнеса

Минувший год «отметился» многочисленными паузами, на которые были поставлены перспективные сделки в реальном секторе. Часть сделок, которые уже были в процессе закрытия, перенесена на 2022 год. На фоне такой довольно пессимистичной общей картины вырисовалась явная тенденция к усилению крупных сетей. Более мощные игроки на рынке продолжают поглощать тех, кто мельче.

— Заметно консолидируются аптечные сети, — отмечает управляющий партнер ASER Capital Максим Додолев.



Максим Додолев, управляющий партнер ASER

В Беларуси еще много секторов для развития с точки зрения консолидации. Даже банковская сфера, в которой в последнее время происходят громкие сделки, не исчерпала свой потенциал для укрупнения, считают наши эксперты.

— Если сравнить белорусский банковский рынок с российским, то последний намного более консолидированный. Мы в этом отстаем от процессов, происходящих в соседней стране, как минимум на 2−3 года, — считает управляющий партнер SwanLake Capital Александр Керштейн.



Александр Керштейн, управляющий партнер SwanLake Capital

Судя по тенденции, консолидации будут продолжаться в ближайшие пять лет. Как показывает практика, сделки в Беларуси могут длиться 2−3 года. Эксперты подчеркивают: скорее всего, многие сделки, которые обсуждались ранее, могут быть закрыты в 2023 году.

«География инвесторов меняется»

Наиболее активны инвесторы сейчас, что вполне предсказуемо, в IT-сфере.

— За те 15 лет, что я работаю в этой сфере, 2021 год стал рекордным по числу сделок, — поделился своими наблюдениями партнер адвокатского бюро SORAINEN Максим Сологуб. — Что касается интереса к покупке белорусских активов в других направлениях, то здесь уже почти 2 года, образно говоря, свищет ветер. Даже китайские инвесторы, к моему удивлению, исчезли.



Максим Сологуб, партнер адвокатского бюро SORAINEN

— Европейские инвесторы, с которыми белорусы активно сотрудничали последние годы, также снизили свою активность. Слышны разговоры про возможные выходы западных инвесторов с нашего рынка. Хотя пока это на уровне разговоров.

— География инвесторов меняется из-за инвестиционных рисков. Многие европейцы на данном этапе не готовы вкладывать в экономику Беларуси. Инвесторы рассматривают варианты, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было релокировать бизнес. В отношении IT это просто, — объясняет инвестиционный директор Zubr Capital Андрей Филон.

Но вот производство перевести куда-то намного сложнее, чем разработчиков.

— Поэтому слабо верится, что в ближайшее время взаимоотношения с европейскими инвесторами вернутся на уровень прошлых лет, — добавил спикер.



Андрей Филон, инвестиционный директор Zubr Capital

В тоже время на рынке появились инвесторы, готовые к большим рискам. Эксперты говорят, можно ожидать инвестиций из таких стран, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты. А также из России.

— Мы можем ждать прихода каких-то крупных российских игроков, — говорит Александр Керштейн. И тут же отмечает: — Опасения, что, «они придут и все тут скупят», преувеличены. Для бизнесменов из восточной страны-соседки наш рынок маленький и не совсем понятный.

Большинство российских игроков пока лишь изучают лидеров нашего рынка и ждут, пока те консолидируются и будут готовы к продаже.

— Стратегические российские инвесторы нацелены на формат партнерства, производства на контрактной основе. Такие госкорпарации, как, например, Росатом, могут рассматривать возможность совместного предприятия здесь, — объясняет Максим Додолев. — В то же время мы сейчас не видим активности финансовых инвесторов из России. Так как российские бизнесмены неадекватно относятся к оценке белорусского бизнеса, в итоге белорусские собственники не соглашаются на предложенные суммы.





— Сейчас вообще есть большая проблема с адекватной оценкой стоимости бизнеса, большая инерция, — считает Андрей Филон. — Владельцы вспоминают золотые годы в прошлом и не готовы отдавать актив по рыночным ценам. То же самое было в 2015 году. И мне кажется, что ситуация повторяется. Если, к примеру, говорить про ретейл, то плюс-минус рыночный мультипликатор раньше считался где-то 6 к EBITDA. Сейчас, думаю, это в лучшем случае 4. Но это для крупных сетей, для мелких сетей, мне кажется, даже это будет много. Такие сделки вообще могут проходить без мультипликатора — скорее, как перекупка прав аренды торговых объектов. Если же речь про производство, то все сложнее, но примерно те же цифры.

— Я могу сказать, что у нас до середины прошлого года было несколько проектов с привлечением инвестора или покупателя из Европы на производственные компании, — дополняет Максим Сологуб. — До середины прошлого года дошли переговоры, виделась договоренность с мультипликатором 6. И это в белорусских рублях. С высокой эффективностью, с хорошей долей на рынке, с возможностью продавать продукцию на экспорт. Но определенные события перевели эти переговоры на паузу. То есть, гипотетически, если мы опустимся до X3, возможно, кто-то из европейских инвесторов и будет готов взять на себя риск и войти в бизнес.





На высокие мультипликаторы надеются некоторые белорусские бизнесмены, глядя на известные публичные американские и российские компании. Однако эксперты считают наивным сравнивать мультипликаторы на белорусском рынке и мультипликатор, который используется в оценке, например, такого бизнеса, как OZON (компания при публичном размещении акций, являясь убыточной, была оценена в несколько годовых выручек — прим. «Про бизнес»).

— Нам не стоит эти мультипликаторы переносить на белорусский рынок, — уверен Андрей Филон. — В 2018−2019 годах мы делали сравнения, из которых следовало, что дисконт от европейского мультипликатора к белорусскому бизнесу был меньше, чем от европейского мультипликатора к российскому бизнесу. Тогда можно было считать Беларусь минус 40%, а Россию — минус 50% от европейского мультипликатора. Сейчас многое поменялось, и мы точно просели (конференция Сapital Day 2022 проводилась 18 февраля, еще до заявлении властей России о признании ДНР и ЛНР и последовавшей за этим мировой реакции — прим. «Про бизнес»).



Дементий Юферев, директор по инвестиционному банкингу Capital Times

Максим Додолев отметил еще одну тенденцию прошлого года, продолжающую набирать обороты.

Белорусские частные компании сами все чаще обращаются за услугами поиска таргетов вовне.

— То есть наши бизнесмены планируют приобретать за рубежом другие структуры из своего же сектора, — пояснил эксперт.

«Продавая бизнес, не получится оптимизировать капитал»

Все эксперты оказались едины во мнении, что сейчас на рынке ситуация в целом не для продажи бизнеса. Лучше сосредоточится на повышении операционной эффективности, улучшении бизнес-модели, использовать кредитные ресурсы банков и т.д. Если в принципе дело имеет некий потенциал в будущем, то стоит его сохранить. Как отметил директор по инвестиционному банкингу Capital Times Дементий Юферев, «продавая бизнес сейчас, не получится оптимизировать капитал». Ну, а работать над эффективностью разумно всегда, ведь есть риск, что завтра может быть еще хуже, чем сегодня, добавил спикер.





«Мы решили не инвестировать в нетехнологичные бизнесы»

Минувший год зато был урожайным на сделки в IT-секторе. Среди компаний, основанных в Беларуси или хотя бы с одним из собственников из Беларуси, в 2021-м, по данным исследования Сapital Times, успешно завершены 64 M&A сделки. Большая часть происходила в IT-секторе. В белорусских таргетах также заинтересованы инвесторы из России, Казахстана, стран Азии, в том числе Китая.

— Интерес к IT-сектору продолжает оставаться высоким, даже со стороны Западной Европы, — подтвердил Дементий Юферев. — Мы видим, что в 2022-м будут новые сделки.

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— Много договоров в прошлом году было подписано с российскими представителями: они инвестируют в белорусские игровые студии, помимо этого, были сделки с проектами, которые разрабатывали технологии для сферы образования, для SaaS-платформ, — добавила руководитель проектов M&A в IT юридической компании REVERA Анна Соловей. — Были смешанные сделки, где и IT, и реальный сектор вместе. Что касается интересных тенденций, мы заметили следующие: все больше сделок нуждаются в согласовании с МАРТ и растет количество мульти-юрисдикционных сделок.



Анна Соловей, руководитель проектов M&A в IT юридической компании REVERA

И если раньше мульти-юрисдикционная сделка подразумевала, что покупатель находится в одной стране, а владелец таргета в другой, то теперь сделки часто настолько распределенные, что вполне реальным стал вариант, когда каждый из участников сделки может находиться в разных странах. И это касается не только покупателя и продавца, но и фаундера, топ-менеджмента.

Если таргет состоит из группы компаний в разных юрисдикциях, то к сделкам подключается много юристов и различных экспертов.

Интересно, что среди спикеров были и те, кто не разделяет всеобщего стремления в IT. Александр Керштейн считает, что в Беларуси очень много средних аутсорсинговых компаний в IT, которые находятся на пределе своего роста и стоимости.





— Люди постоянно «дорожают». И я вижу, что тенденция такая: в странах Балтии аутсорсинговых компаний практически не осталось. Если ты не продал этот бизнес вовремя, то дальше он может развалиться. Нас может ждать то же самое. В IT сделок довольно много, потому что сектор созрел для продаж. Самое время продавать технологичную компанию (как раз сейчас весь мир скупает их по безумным ценам) и покупать совсем забытые сектора — те бизнесы, в которых не хватает предложения. К примеру, посмотрите, что творится с логистикой: в 5−6 раз подорожали перевозки.

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В то же время остальные участники дискуссии считают, что интерес инвесторов к IT-бизнесам будет высоким и в этом году.

— Думаю, что в 2022 году, как и раньше, примерно 70% нашего рынка М&A будет приходиться на IT, 30% — на реальный сектор. Из первого я бы присмотрелся к дейтинговому сервису Zodier. Мне кажется, это будет очень сильная история. А еще нам не хватает продуктовых сервисов в сфере телемедицины, — считает Максим Додолев.

Фокус на IT и технологичные компании планирует сохранять и команда «Зубр Капитал».

— В сегодняшнем портфеле Zubr Capital из 14 компаний только 2 не из IT. Мы, как инвесторы, уже в прошлом году приняли решение, что не будем инвестировать в нетехнологичные бизнесы.

Риски выше, мультипликатор меньше. И с технологичным бизнесом интереснее работать.

Раньше бизнес знал: если ты не понимаешь, что такое маркетинг, то ты или изучаешь его, или уходишь с рынка. Теперь история повторяется в другом направлении. Сейчас ты уходишь с рынка, если вовремя не становишься технологичным, не важно, в какой отрасли ты работаешь, — подытожил Андрей Филон.

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