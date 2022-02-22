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«Сейчас точно не лучшее время для продажи бизнеса». Что происходит в сегменте M&A сделок
22.02.2022 16:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
2021 год запомнится несколькими интересными M&A сделками на рынке Беларуси: слияние каршеринговых компаний Hello и Level, поглощение компании по доставке «Бегу» их коллегами из «ЯМИГОМ», покупка МТБанком Идея Банка, а
В обсуждении приняли участие директор по инвестиционному банкингу
Официальный партнер конференции:
В трендах — консолидация бизнеса
Минувший год «отметился» многочисленными паузами, на которые были поставлены перспективные сделки в реальном секторе. Часть сделок, которые уже были в процессе закрытия, перенесена на 2022 год. На фоне такой довольно пессимистичной общей картины вырисовалась явная тенденция к усилению крупных сетей. Более мощные игроки на рынке продолжают поглощать тех, кто мельче.
— Заметно консолидируются аптечные сети, — отмечает управляющий партнер ASER Capital Максим Додолев.
В Беларуси еще много секторов для развития с точки зрения консолидации. Даже банковская сфера, в которой в последнее время происходят громкие сделки, не исчерпала свой потенциал для укрупнения, считают наши эксперты.
— Если сравнить белорусский банковский рынок с российским, то последний намного более консолидированный. Мы в этом отстаем от процессов, происходящих в соседней стране, как минимум на 2−3 года, — считает управляющий партнер SwanLake Capital Александр Керштейн.
Судя по тенденции, консолидации будут продолжаться в ближайшие пять лет. Как показывает практика, сделки в Беларуси могут длиться 2−3 года. Эксперты подчеркивают: скорее всего, многие сделки, которые обсуждались ранее, могут быть закрыты в 2023 году.
«География инвесторов меняется»
Наиболее активны инвесторы сейчас, что вполне предсказуемо, в IT-сфере.
— За те 15 лет, что я работаю в этой сфере, 2021 год стал рекордным по числу сделок, — поделился своими наблюдениями партнер адвокатского бюро SORAINEN Максим Сологуб. — Что касается интереса к покупке белорусских активов в других направлениях, то здесь уже почти 2 года, образно говоря, свищет ветер. Даже китайские инвесторы, к моему удивлению, исчезли.
— Европейские инвесторы, с которыми белорусы активно сотрудничали последние годы, также снизили свою активность. Слышны разговоры про возможные выходы западных инвесторов с нашего рынка. Хотя пока это на уровне разговоров.
— География инвесторов меняется из-за инвестиционных рисков. Многие европейцы на данном этапе не готовы вкладывать в экономику Беларуси. Инвесторы рассматривают варианты, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было релокировать бизнес. В отношении IT это просто, — объясняет инвестиционный директор Zubr Capital Андрей Филон.
Но вот производство перевести куда-то намного сложнее, чем разработчиков.
— Поэтому слабо верится, что в ближайшее время взаимоотношения с европейскими инвесторами вернутся на уровень прошлых лет, — добавил спикер.
В тоже время на рынке появились инвесторы, готовые к большим рискам. Эксперты говорят, можно ожидать инвестиций из таких стран, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты. А также из России.
— Мы можем ждать прихода каких-то крупных российских игроков, — говорит Александр Керштейн. И тут же отмечает: — Опасения, что, «они придут и все тут скупят», преувеличены. Для бизнесменов из восточной страны-соседки наш рынок маленький и не совсем понятный.
Большинство российских игроков пока лишь изучают лидеров нашего рынка и ждут, пока те консолидируются и будут готовы к продаже.
— Стратегические российские инвесторы нацелены на формат партнерства, производства на контрактной основе. Такие госкорпарации, как, например, Росатом, могут рассматривать возможность совместного предприятия здесь, — объясняет Максим Додолев. — В то же время мы сейчас не видим активности финансовых инвесторов из России. Так как российские бизнесмены неадекватно относятся к оценке белорусского бизнеса, в итоге белорусские собственники не соглашаются на предложенные суммы.
— Сейчас вообще есть большая проблема с адекватной оценкой стоимости бизнеса, большая инерция, — считает Андрей Филон. — Владельцы вспоминают золотые годы в прошлом и не готовы отдавать актив по рыночным ценам. То же самое было в 2015 году. И мне кажется, что ситуация повторяется. Если, к примеру, говорить про ретейл, то плюс-минус рыночный мультипликатор раньше считался где-то 6 к EBITDA. Сейчас, думаю, это в лучшем случае 4.Но это для крупных сетей, для мелких сетей, мне кажется, даже это будет много. Такие сделки вообще могут проходить без мультипликатора — скорее, как перекупка прав аренды торговых объектов. Если же речь про производство, то все сложнее, но примерно те же цифры.
— Я могу сказать, что у нас до середины прошлого года было несколько проектов с привлечением инвестора или покупателя из Европы на производственные компании, — дополняет Максим Сологуб. — До середины прошлого года дошли переговоры, виделась договоренность с мультипликатором 6. И это в белорусских рублях. С высокой эффективностью, с хорошей долей на рынке, с возможностью продавать продукцию на экспорт. Но определенные события перевели эти переговоры на паузу. То есть, гипотетически, если мы опустимся до X3, возможно, кто-то из европейских инвесторов и будет готов взять на себя риск и войти в бизнес.
На высокие мультипликаторы надеются некоторые белорусские бизнесмены, глядя на известные публичные американские и российские компании. Однако эксперты считают наивным сравнивать мультипликаторы на белорусском рынке и мультипликатор, который используется в оценке, например, такого бизнеса, как OZON (компания при публичном размещении акций, являясь убыточной, была оценена в несколько годовых выручек — прим. «Про бизнес»).
— Нам не стоит эти мультипликаторы переносить на белорусский рынок, — уверен Андрей Филон. — В 2018−2019 годах мы делали сравнения, из которых следовало, что дисконт от европейского мультипликатора к белорусскому бизнесу был меньше, чем от европейского мультипликатора к российскому бизнесу. Тогда можно было считать Беларусь минус 40%, а Россию — минус 50% от европейского мультипликатора. Сейчас многое поменялось, и мы точно просели (конференция Сapital Day 2022 проводилась 18 февраля, еще до заявлении властей России о признании ДНР и ЛНР и последовавшей за этим мировой реакции — прим. «Про бизнес»).
Максим Додолев отметил еще одну тенденцию прошлого года, продолжающую набирать обороты.
Белорусские частные компании сами все чаще обращаются за услугами поиска таргетов вовне.
— То есть наши бизнесмены планируют приобретать за рубежом другие структуры из своего же сектора, — пояснил эксперт.
«Продавая бизнес, не получится оптимизировать капитал»
Все эксперты оказались едины во мнении, что сейчас на рынке ситуация в целом не для продажи бизнеса. Лучше сосредоточится на повышении операционной эффективности, улучшении бизнес-модели, использовать кредитные ресурсы банков и т.д.Если в принципе дело имеет некий потенциал в будущем, то стоит его сохранить. Как отметил директор по инвестиционному банкингу Capital Times Дементий Юферев, «продавая бизнес сейчас, не получится оптимизировать капитал». Ну, а работать над эффективностью разумно всегда, ведь есть риск, что завтра может быть еще хуже, чем сегодня, добавил спикер.
«Мы решили не инвестировать в нетехнологичные бизнесы»
Минувший год зато был урожайным на сделки в IT-секторе. Среди компаний, основанных в Беларуси или хотя бы с одним из собственников из Беларуси, в 2021-м, по данным исследования Сapital Times, успешно завершены 64 M&A сделки. Большая часть происходила в IT-секторе. В белорусских таргетах также заинтересованы инвесторы из России, Казахстана, стран Азии, в том числе Китая.
— Интерес к IT-сектору продолжает оставаться высоким, даже со стороны Западной Европы, — подтвердил Дементий Юферев. — Мы видим, что в 2022-м будут новые сделки.
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— Много договоров в прошлом году было подписано с российскими представителями: они инвестируют в белорусские игровые студии, помимо этого, были сделки с проектами, которые разрабатывали технологии для сферы образования, для SaaS-платформ, — добавила руководитель проектов M&A в IT юридической компании REVERA Анна Соловей. — Были смешанные сделки, где и IT, и реальный сектор вместе. Что касается интересных тенденций, мы заметили следующие: все больше сделок нуждаются в согласовании с МАРТ и растет количество мульти-юрисдикционных сделок.
И если раньше мульти-юрисдикционная сделка подразумевала, что покупатель находится в одной стране, а владелец таргета в другой, то теперь сделки часто настолько распределенные, что вполне реальным стал вариант, когда каждый из участников сделки может находиться в разных странах. И это касается не только покупателя и продавца, но и фаундера, топ-менеджмента.
Если таргет состоит из группы компаний в разных юрисдикциях, то к сделкам подключается много юристов и различных экспертов.
Интересно, что среди спикеров были и те, кто не разделяет всеобщего стремления в IT. Александр Керштейн считает, что в Беларуси очень много средних аутсорсинговых компаний в IT, которые находятся на пределе своего роста и стоимости.
— Люди постоянно «дорожают». И я вижу, что тенденция такая: в странах Балтии аутсорсинговых компаний практически не осталось. Если ты не продал этот бизнес вовремя, то дальше он может развалиться. Нас может ждать то же самое. В IT сделок довольно много, потому что сектор созрел для продаж. Самое время продавать технологичную компанию (как раз сейчас весь мир скупает их по безумным ценам) и покупать совсем забытые сектора — те бизнесы, в которых не хватает предложения. К примеру, посмотрите, что творится с логистикой: в 5−6 раз подорожали перевозки.
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В то же время остальные участники дискуссии считают, что интерес инвесторов к IT-бизнесам будет высоким и в этом году.
— Думаю, что в 2022 году, как и раньше, примерно 70% нашего рынка М&A будет приходиться на IT, 30% — на реальный сектор. Из первого я бы присмотрелся к
Фокус на IT и технологичные компании планирует сохранять и команда «Зубр Капитал».
— В сегодняшнем портфеле Zubr Capital из 14 компаний только 2 не из IT. Мы, как инвесторы, уже в прошлом году приняли решение, что не будем инвестировать в нетехнологичные бизнесы.
Риски выше, мультипликатор меньше. И с технологичным бизнесом интереснее работать.
Раньше бизнес знал: если ты не понимаешь, что такое маркетинг, то ты или изучаешь его, или уходишь с рынка. Теперь история повторяется в другом направлении. Сейчас ты уходишь с рынка, если вовремя не становишься технологичным, не важно, в какой отрасли ты работаешь, — подытожил Андрей Филон.
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2021 год запомнится несколькими интересными M&A сделками на рынке Беларуси: слияние каршеринговых компаний Hello и Level, поглощение компании по доставке «Бегу» их...
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