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В Могилеве водитель поехала на красный сигнал светофора и сбила двух пешеходов

22.02.2022 17:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд Октябрьского района Могилева уголовное дело по обвинению 36-летней местной жительницы в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, обвиняемая 28 ноября 2021 года около 17.30 часов двигалась на легковом автомобиле по проспекту Пушкинскому в Могилеве в направлении улицы Челюскинцев. Действуя недобросовестно и невнимательно, водитель проигнорировала красный сигнал светофора и на пешеходном переходе совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 60-летнему мужчине причинены тяжкие телесные повреждения, 58-летней женщине - легкие. Могилевчанка имела небольшой стаж вождения транспортным средством и получила водительское удостоверение в августе 2021 года.

В прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. Избранную ранее в отношении водителя меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Согласно материалам дела, обвиняемая 28 ноября 2021 года около 17.30 часов двигалась на легковом автомобиле по проспекту Пушкинскому в Могилеве в направлении улицы...
 
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