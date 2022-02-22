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Лукашенко: День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета
Источник материала: ОНТ
День защитников Отечества – это праздник, который объединяет людей разных поколений, заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси,
По словам Президента, это праздник мужества и патриотизма, объединяющий людей разных поколений.
Глава государства примет сегодня участие в торжественном собрании по случаю 23 февраля и Дня Вооруженных Сил. Также Глава государства вручит госнаграды участникам миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
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Лукашенко: День защитников Отечества – праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета
День защитников Отечества – это праздник, который объединяет людей разных поколений, заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню...
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