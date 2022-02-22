Немного похолодает, выпадет снег: прогноз погоды на 23 февраля

Источник материала: ОНТ

Февраль продолжает удивлять не только теплом, но и активностью атлантических циклонов. В ближайшие дни быстрая смена атмосферных процессов принесет неустойчивый характер погоды: перепады давления, от легких ночных морозов – до оттепелей днем.

Завтра, 23 февраля, ночью и утром по северо-востоку, а днем по юго-западной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов. Двигаясь в восточном направлении, они принесут более прохладные воздушные массы с северо-запада Европы, что приведет к небольшому понижению температуры воздуха и гололеду.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-востоку выпадет снег, а днем по юго-западной половине страны ожидается мокрый снег с дождем. Ночью и утром – слабый гололед, на дорогах гололедица. Влажность – до 80%. Ветер западный, юго-западный, умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром – от 0℃ по юго-западу до -3℃ мороза по северу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках от -2℃ в северных районах до +2℃ – в южных. К вечеру – от -3℃ по Витебской области до +3℃ – по Брестской.

В четверг ночью и утром еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, который смещается на юг Европы. Пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Днем погоду станет определять область повышенного атмосферного давления, в результате осадки прекратятся. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный, днем в северо-западных районах порывистый. Температура воздуха ночью от -8℃ по северо-востоку до +1℃ – по юго-западу, днем – 0…+7℃. В пятницу очередной атмосферный фронт с запада вновь принесет увеличение облачности и повсеместно осадки.

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