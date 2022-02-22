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Гандбольный клуб СКА сыграет с норвежским «Нербо» в ¼ Кубка ЕГФ
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб СКА узнал своего соперника по четвертьфиналу Кубка ЕГФ.
Минский клуб в следующей стадии турнира сыграет с норвежским «Нербо». Первый матч пройдет в Минске 26 или 27 марта. Ответный – в Норвегии 2 или 3 апреля. Победитель этой пары пройдет в полуфинал Кубка ЕГФ, где его будет ждать швейцарский «Арау», российский СКИФ или норвежский «Драммен». Матчи одной второй запланированы на конец апреля и начало мая.
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Гандбольный клуб СКА узнал своего соперника по четвертьфиналу Кубка ЕГФ. Минский клуб в следующей стадии турнира сыграет с норвежским «Нербо». Первый матч пройдет...
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