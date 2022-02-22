Референдум-2022: бывшие граждане Украины приходят отдать свой голос

Источник материала: ОНТ

Те, для кого наша страна стала вторым домом, сегодня тоже приходят на участки для голосования. В числе новоиспеченных белорусов – и бывшие граждане Украины.

Роман Яковлев покинул Донецкую область в 2014 году во время боевых действий. В Гомеле ему помогли с работой, жильем и документами. А в конце прошлого года он сменил вид на жительство на белорусский паспорт – соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. И сегодня молодой человек впервые проголосовал на новой родине.

В Гомельской области работают около тысячи участков для голосования. В их числе – 38 закрытых: они расположились в санаториях, домах отдыха и больницах. Правом голоса в регионе обладают более миллиона жителей.

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