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Референдум-2022: бывшие граждане Украины приходят отдать свой голос
Источник материала: ОНТ
Те, для кого наша страна стала вторым домом, сегодня тоже приходят на участки для голосования. В числе новоиспеченных белорусов – и бывшие граждане Украины.
Роман Яковлев покинул Донецкую область в 2014 году во время боевых действий. В Гомеле ему помогли с работой, жильем и документами. А в конце прошлого года он сменил вид на жительство на белорусский паспорт – соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. И сегодня молодой человек впервые проголосовал на новой родине.
В Гомельской области работают около тысячи участков для голосования. В их числе – 38 закрытых: они расположились в санаториях, домах отдыха и больницах. Правом голоса в регионе обладают более миллиона жителей.
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Те, для кого наша страна стала вторым домом, сегодня тоже приходят на участки для голосования. В числе новоиспеченных белорусов – и бывшие граждане Украины. Роман...
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