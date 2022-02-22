Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса

Источник материала: ОНТ

Депутаты Государственной думы РФ единогласно одобрили ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.

Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, независимость этих республик признали в тех границах, в которых они себя провозглашали.

В свою очередь, президент Украины рассмотрит предложение о прекращении дипломатических отношений с Россией. А Евросоюз введет сегодня часть санкций против России. Тем временем в окрестностях Луганска снова слышны взрывы, там работает артиллерия.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рекордное количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона продолжала обстрелы и ночью. В Донецке украинские диверсанты подорвали вместо военного автомобиля гражданский, приведя в действие два взрывных устройства – погибли три человека.

Интенсивность обстрелов снизилась после признания президентом России независимости ДНР и ЛНР, сообщают местные СМИ. Население вышло на улицы, дабы отпраздновать это событие. Стороны подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе в сфере военной обороны.

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