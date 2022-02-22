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Открылась выставка истории БелМАПО с 1931 года

22.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открылась выставка истории БелМАПО с 1931 года

Время выбрало нас… Каждое учреждение бережно хранит наследие прошлого. В Год исторической памяти особенно важно отдавать дань традициям не только мирного, но военного времени. Медакадемия последипломного образования помнит и чтит. 

Выставка представляет историю учреждения с 1931 года по сегодняшний день. Отдельные стенды оживляют память с тяжелейшими страницами нашего государства, которые посвящены героическому подвигу сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Открытие музея в Год исторической памяти – значимое событие для белорусских врачей.  

В музее представлены основные символы. Основной – штандарт, олицетворяющий деятельность академии и ее преемственность. Четыре луча: с одной стороны – четыре факультета, а с другой – лучи, уходящие в бесконечность соединяющие прошлое и будущее, общество и государство. Также представлены образцы, напоминающие о связи поколений.  

Несмотря на тяжелое время и условия, врачи всегда оставались преданы своей профессии и проявляли лучшие качества. Об этом должно помнить молодое поколение, начинающее профессиональную деятельность. Без прошлого невозможно построить будущее.

 

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Время выбрало нас… Каждое учреждение бережно хранит наследие прошлого. В Год исторической памяти особенно важно отдавать дань традициям не только мирного, но...
 
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