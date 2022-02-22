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Ученые создали самую маленькую батарейку в мире - она в разы меньше ногтя!

22.02.2022 18:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Хемницкого технического университета в Германии смогли создать уникальную батарейку рекордного размера. Об этом сообщает журнал Advanced Energy Materials.

Изобретенный источник питания подойдет для крошечных электронных приборов. Отмечается, что размер новой разработки не превышает размеров ногтя и равняется одному квадратному миллиметру.

По словам исследователей, их разработка может произвести революцию в мини-электронике. Ученые подчеркивают, что в этой отрасли наиболее перспективными считаются элементы питания, работа которых основана на фотоэлектрических и солнечных элементах. Однако свет и вибрация, необходимые для их функционирования, доступны не всегда. Именно поэтому самая маленькая батарейка в мире может изменить "условия игры", ведь она способна без подзарядки питать крошечное устройство около десяти часов.

Принцип ее работы заключается в так называемом "швейцарском рулете". Ученые нанесли на поверхность устройства тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов, которые используют в создании полноразмерных аккумуляторов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Изобретенный источник питания подойдет для крошечных электронных приборов.
 
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