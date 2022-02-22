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Ученые создали самую маленькую батарейку в мире - она в разы меньше ногтя!
Источник материала: БелТА
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Хемницкого технического университета в Германии смогли создать уникальную батарейку рекордного размера. Об этом сообщает журнал
Изобретенный источник питания подойдет для крошечных электронных приборов. Отмечается, что размер новой разработки не превышает размеров ногтя и равняется одному квадратному миллиметру.
По словам исследователей, их разработка может произвести революцию в мини-электронике. Ученые подчеркивают, что в этой отрасли наиболее перспективными считаются элементы питания, работа которых основана на фотоэлектрических и солнечных элементах. Однако свет и вибрация, необходимые для их функционирования, доступны не всегда. Именно поэтому самая маленькая батарейка в мире может изменить "условия игры", ведь она способна без подзарядки питать крошечное устройство около десяти часов.
Принцип ее работы заключается в так называемом "швейцарском рулете". Ученые нанесли на поверхность устройства тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов, которые используют в создании полноразмерных аккумуляторов.-0-
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Изобретенный источник питания подойдет для крошечных электронных приборов.
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