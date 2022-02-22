Ученые создали самую маленькую батарейку в мире - она в разы меньше ногтя!

Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Хемницкого технического университета в Германии смогли создать уникальную батарейку рекордного размера. Об этом сообщает журнал Advanced Energy Materials .

Изобретенный источник питания подойдет для крошечных электронных приборов. Отмечается, что размер новой разработки не превышает размеров ногтя и равняется одному квадратному миллиметру.

По словам исследователей, их разработка может произвести революцию в мини-электронике. Ученые подчеркивают, что в этой отрасли наиболее перспективными считаются элементы питания, работа которых основана на фотоэлектрических и солнечных элементах. Однако свет и вибрация, необходимые для их функционирования, доступны не всегда. Именно поэтому самая маленькая батарейка в мире может изменить "условия игры", ведь она способна без подзарядки питать крошечное устройство около десяти часов.

Принцип ее работы заключается в так называемом "швейцарском рулете". Ученые нанесли на поверхность устройства тонкие слои полимерных, металлических и диэлектрических материалов, которые используют в создании полноразмерных аккумуляторов.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ