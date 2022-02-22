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Виновника смертельного ДТП в Лоевском районе приговорили к 2,5 года колонии-поселения

22.02.2022 19:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Лоевского района рассмотрел уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть велосипедиста. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Автомобилисту было предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК. ДТП с его участием произошло в августе 2021 года. Водитель на рабочем автомобиле ехал в направлении деревни Крупейки. "Вел автомобиль со скоростью не менее 128,2 км/ч, значительно превышающей установленное ограничение скоростного режима для движения легковых авто вне населенных пунктов. Водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял незамедлительных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки, продолжил движение и сбил велосипедиста. В результате ДТП потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался", - рассказали в суде.

Водитель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителю назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Автомобилисту было предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК. ДТП с его участием произошло в августе 2021 года. Водитель на рабочем автомобиле ехал в направлении деревни...
 
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